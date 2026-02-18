Άννα Ευθυμίου: Η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι πολυεπίπεδη

Στην ημερίδα της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Δημογραφικό #Η συνέχεια», που πραγματοποιήθηκε στο Καπνεργοστάσιο, συμμετείχε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, σε πάνελ με αντικείμενο τη γυναικεία απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την αποκέντρωση και την τηλεργασία.

«Η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι πολυεπίπεδη και πολυπυλωνική. Στο υπουργείο Εργασίας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια πολυδιάστατη πολιτική, με στόχο τη σταθερή ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, με πολιτικές συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και με πραγματικές ευκαιρίες στην περιφέρεια. Γιατί μια χώρα που μεριμνά για το μέλλον, οφείλει να δημιουργεί συνθήκες, ώστε καμία γυναίκα να μην χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και στην επαγγελματική της εξέλιξη», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας.

Μέτρα συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Η κ. Ευθυμίου αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ των οποίων είναι η επέκταση της ειδικής άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες σε όλες τις εργαζόμενες μητέρες, η δυνατότητα μεταβίβασής της έως 7 μήνες στον πατέρα, η χορήγηση εννεάμηνης παροχής και σε γονείς που υιοθετούν τέκνο, το επίδομα γονικής άδειας που έγινε ακατάσχετο και αφορολόγητο και η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες μισθωτές μητέρες.

Όπως σημείωσε, τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σημαντική αύξηση της γυναικείας απασχόλησης 2019-2025

Επίσης, η υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία της γυναικείας απασχόλησης.

Όπως είπε:

- Η γυναικεία μισθωτή απασχόληση αυξήθηκε κατά 25,6% την περίοδο 2019-2025.

- Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών-γυναικών μειώθηκε στις 3,6 μονάδες (51,81% άντρες - 48,19% γυναίκες) από 6,7 μονάδες το 2019.

- Σήμερα, εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ό,τι το 2019.

Η αύξηση καταγράφηκε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με ισχυρή δυναμική σε τουριστικές περιοχές (Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη).Επιπλέον, όπως συμπλήρωσε, «παρατηρήθηκε σταθερή άνοδος σε μεγάλες περιφέρειες, όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική.

Παράλληλα, οι περιφέρειες ενδιάμεσης δυναμικής (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Αν. Μακεδονία & Θράκη) κινούνται κοντά στον εθνικό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας ευρεία γεωγραφική διάχυση της ανόδου.

Θετική μεταβολή καταγράφηκε ακόμη και σε περιφέρειες με διαρθρωτικές προκλήσεις».

Η πορεία αυτή, όπως υπογράμμισε, δεν ήταν στιγμιαία.

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με έντονη γυναικεία στόχευση

Η κ. Ευθυμίου ανέφερε ότι, την περίοδο 2019-2026, υλοποιήθηκαν μέσω της ΔΥΠΑ:

«Προγράμματα απασχόλησης: 66 προγράμματα απασχόλησης, με συνολικά 263.486 ωφελούμενους, εκ των οποίων 161.872 γυναίκες (61%).

Προγράμματα κατάρτισης, στα οποία συμμετείχαν 474.515 άτομα και, συγκεκριμένα, 68% γυναίκες στα προγράμματα απόκτησης εμπειρίας, 63% στις νέες θέσεις εργασίας και 60% στη νέα επιχειρηματικότητα.

Προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας - Έμφαση στις γυναίκες 40+

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η επιχειρηματικότητα 40+ παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, αλλά και ισχυρότερη καθαρή αύξηση σε σχέση με το σύνολο ηλικιών.

Όπως επισημάνθηκε, η αύξηση της πενταετίας συγκεντρώνεται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 40+, γεγονός που υποδηλώνει αναδιάταξη της ηλικιακής σύνθεσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επιχειρηματικότητα γυναικών άνω των 40 ετών αποτελεί κρίσιμο πεδίο πολιτικής, ιδίως στην περιφέρεια, όπου συχνά λειτουργεί ως μηχανισμός επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Στο ερώτημα αν τα μέτρα προκάλεσαν την αύξηση της απασχόλησης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι:

1. Η χρονική στιγμή της ανάκαμψης συμπίπτει με την εφαρμογή μέτρων, ιδιαίτερα μετά το 2021.

2. Η συμμετοχή των γυναικών στα προγράμματα υπερβαίνει το 60%.

3. Η άνοδος παραμένει σταθερή τα επόμενα έτη.

«Συνεπώς, τα δεδομένα αποτυπώνουν όχι μόνο μια αριθμητική αύξηση της απασχόλησης, αλλά και μια σαφή αλλαγή κατεύθυνσης και παγίωση της ανόδου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», σχολίασε.

Μεταξύ άλλων, η κ. Ευθυμίου δήλωσε ότι η γυναικεία ενίσχυση δεν ήταν μόνο επιδότηση θέσης εργασίας, αλλά και ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες δεξιότητες και αναβάθμιση προσόντων.

«Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική απασχόλησης της περιόδου είχε έντονη γυναικεία στόχευση. Δεν πρόκειται για ουδέτερη κατανομή. Πρόκειται για σαφή ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής», διευκρίνισε.

Η τηλεργασία ως εργαλείο αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης

Κλείνοντας, η κ. Ευθυμίου ανέδειξε την τηλεργασία ως ουσιαστικό μοχλό στήριξης της ελληνικής περιφέρειας με σαφές θεσμικό πλαίσιο, «καθώς η τηλεργασία συμφωνείται ρητά μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και δεν επιβάλλεται μονομερώς, δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας και οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν πλήρη ισότητα δικαιωμάτων».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο ενσωματώνεται ρητά στους όρους εργασίας, με υποχρεωτική δήλωση ωραρίου στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και στη δυνατότητα ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας.

«Η τηλεργασία δεν σημαίνει εργασία χωρίς όρια. Το ωράριο παραμένει ωράριο. Στόχος είναι η τεχνολογία να φέρει θέσεις εργασίας στην περιφέρεια με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας ζωής», σημείωσε.