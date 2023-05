Αναμνηστική πλακέτα απένειμε στον Νίκο Δένδια η AHEPA Βρυξελλών

Η AHEPA Βρυξελλών απένειμε σήμερα στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια αναμνηστική πλακέτα σε αναγνώριση του έργου του ως υπουργού Εξωτερικών, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Brussels | AHEPA's District-28 awarded today FM @NikosDendias w/ a commemorative plaque in recognition of his work as 🇬🇷 Minister of Foreign Affairs Η AHEPA Βρυξελλών απένειμε σήμερα στον ΥΠΕΞ Ν.Δένδια αναμνηστική πλακέτα σε αναγνώρισή του έργου του ως 🇬🇷 Υπουργού Εξωτερικών pic.twitter.com/ieppF0PUBR

Επίσης, στη διάρκεια παραμονής του στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας είχε την ευκαιρία να εγκαινιάσει την παρουσίαση φωτογραφικών πορτραίτων των πρέσβεων που υπηρέτησαν ως Μόνιμοι Αντιπρόσωποι της Ελλάδας στην ΕΕ.

During his stay in #Brussels, FM @NikosDendias had the opportunity to inaugurate today the presentation of photo portraits of the Ambassadors who served as Permanent Representatives of 🇬🇷 to the #EU pic.twitter.com/B5aPgar1SP