Δημοσκόπηση Pulse

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης που διεξήγαγε η Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ στην οποία το κυβερνών κόμμα εμφανίζει ενίσχυση των ποσοστών του σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας άνοδο άνω των τριών μονάδων στην εκτίμηση ψήφου, ενώ στην πρόθεση ψήφου σημειώνει αύξηση της τάξης του 1,5%.

Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα κόμματα δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές στα ποσοστά τους. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο που ξεχωρίζει από τα ευρήματα είναι η έντονη υποχώρηση στην πρόθεση στήριξης κόμματος που συνδέεται με τη Μαρία Καρυστιανού, το οποίο καταγράφει πτώση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Κέρδη για τη ΝΔ σε εκτίμηση και πρόθεση ψήφου

Αντίθετα, μικρή ενίσχυση καταγράφουν οι δημοτικότητες του Αλέξης Τσίπρας και του Αντώνης Σαμαράς.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ανησυχία της κοινής γνώμης εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη, καθώς οκτώ στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι προβληματίζονται σοβαρά για την κατάσταση. Μεταξύ των πιθανών συνεπειών της σύγκρουσης, εκείνη που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κερδίζει 1,5 μονάδα και βρίσκεται στο 25,5%, μ,ε το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11%.

Η Πλεύση έπεσε μισή μονάδα και είναι στο 8%, στο 7% ακολουθεί η Πλεύση και μετά 6,5% το ΚΚΕ, στο 5% ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 3% η Φωνή Λογικής.

Να σημειωθεί πως η γκρίζα ζώνη είναι στο 18,5%.

Στην εκτίμηση η ΝΔ έχει προβάδισμα με 31,5%, κέρδη σχεδόν 3 μονάδων. Στο 13,5% ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και στο 9% η Πλεύση Ελευθερίας.

Κάθετη πτώση για Καρυστιανού, μικρή άνοδος για Τσίπρα, Σαμαρά

Για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Τσίπρα, εμφανίζεται μια άνοδος 3 μονάδων και συγκεκριμένα στο 22% έναντι 19% τον προηγούμενο μήνα.

Στο ενδεχόμενο κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, τα ποσοστά της πέφτουν κατά 5 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Μάλιστα, το 25% δηλώνει ότι την βλέπει «αδιάφορα» σε σχέση με το 18% που είχε την ίδια άποψη τον Ιανουάριο. Το 29% την βλέπει αρνητικά.

Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, έχει αυξήσει κατά 2% τις θετικές του γνώμες.