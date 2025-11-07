Αλ. Σδούκου: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στο ενεργειακό παιχνίδι, με κομβικό ρόλο στην εξόρυξη και τη μεταφορά φυσικού αερίου

«Πραγματικά εντυπωσιακή και ιστορική» χαρακτήρισε τη νέα συμφωνία για την είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην κοινοπραξία Energean - Helleniq Energy, η οποία ανοίγει νέο κεφάλαιο στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όπως σημείωσε η κ. Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24: «Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη, που αποδεικνύει τα ορατά αποτελέσματα της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, καταφέρνει να έχει πολλαπλασιαστική ισχύ στην ευρύτερη περιοχή και διεθνή αναγνώριση».

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως η συμμετοχή της ExxonMobil, «ενός ενεργειακού κολοσσού που ήδη δραστηριοποιείται στη χώρα μας σε δύο οικόπεδα», αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία και στην πολιτική σταθερότητα.

«Με τη νέα αυτή συνεργασία κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της εξόρυξης υδρογονανθράκων. Μέσα στους επόμενους 18 μήνες θα δούμε τις πρώτες ουσιαστικές εξελίξεις στο πεδίο των γεωτρήσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι συμφωνίες που υπογράφονται αυτές τις ημέρες σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Ελλάδα».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ακόμη ότι «η παρουσία στη χώρα μας πέντε Αμερικανών αξιωματούχων που βρίσκονται πραγματικά κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, πολλών Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας και εκπροσώπων της αγοράς, δείχνει το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον και τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη».

«Είναι μια απάντηση σε όσους έλεγαν ότι είμαστε απομονωμένοι και ότι δεν μας δίνει κανείς σημασία. Η πραγματικότητα δείχνει το ακριβώς αντίθετο», πρόσθεσε. Υπενθυμίζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης προ μηνός που διαψεύστηκε πανηγυρικά από τα γεγονότα.

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος: Η Ελλάδα κόμβος σταθερότητας και διασύνδεσης

Αναφερόμενη στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, η κ. Σδούκου επεσήμανε πως: «η Ελλάδα, χάρη στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, μπορεί σήμερα να φέρνει φυσικό αέριο όχι μόνο για τις δικές της ανάγκες, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή».

Υπογράμμισε ότι: «η χώρα μας καταναλώνει περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, αλλά έχει τη δυνατότητα να εισάγει το τριπλάσιο. Στόχος είναι, μέσα από τον νέο ενεργειακό διάδρομο, αυτό το αέριο να φτάνει μέχρι την Ουκρανία» και ανέλυσε τη σημασία του έργου, καθώς είναι «στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη», όπως είπε.

«Η Ελλάδα προχωρά με σταθερότητα και σχέδιο»

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στα ενεργειακά ζητήματα: «Από τη στρατηγική συνεργασία με την ExxonMobil έως τη διαχείριση κρίσιμων κοινωνικών θεμάτων, η Ελλάδα προχωρά σταθερά και αποκτά ρόλο-κλειδί στον νέο ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη».

Κλείνοντας για το θέμα της Ενέργειας υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι έχει σχέδιο, αποτελεσματικότητα και διεθνή αξιοπιστία».