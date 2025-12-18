Αιχμές Π. Μαρινάκη σε Τσίπρα για Παππά: Να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική

Ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει απαντήσεις για τον Νίκο Παππά ως «ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς στην ενημέρωση των συντακτών για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου, είπε: ««Νομίζω ότι το να πούμε ότι καταδικάζουμε τέτοια ενέργεια δεν αρκεί για να περιγράψει κανείς το πόσο αποκρουστικό είναι να ακούς ότι ένας ευρωβουλευτής, ένας εν ενεργεία εκπρόσωπος της χώρας μας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο των Ελλήνων πολιτών, χρησιμοποιεί τέτοιες τραμπούκικες μεθόδους. Το να πούμε ότι πέσαμε με τα σύννεφα και ότι ήταν ακαριαία η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης είναι από κωμικό έως τραγικό. Ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής είχε δώσει πάρα πολλά δείγματα. Είχε χαρακτηρίσει συλλήβδην με τους χειρότερους χαρακτηρισμούς μέλη ενός ολόκληρου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε απειλήσει συμπολίτες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει δείξει πολλές τέτοιες συμπεριφορές. Και να πω εδώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να δώσει απαντήσεις και ο άνθρωπος ο οποίος τον έβαλε στην πολιτική, προτείνοντάς τον τη μία φορά για δήμαρχο Αθηναίων και την άλλη φορά βάζοντάς τον στο ευρωψηφοδέλτιο. Ήταν προσωπική επιλογή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πράγματι, έχει δίκιο ο κ. Ζαχαριάδης, δεν είμαστε ίδιοι. Δεν είμαστε οι ίδιοι, γιατί εγώ θα σας διαβάσω πάνω από 10 περιστατικά, όπου θύματα ήταν δημοσιογράφοι, άνθρωποι του Τύπου, και θύτες ήταν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, του εν ενεργεία ΣΥΡΙΖΑ ή του πάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτού που ένωσε όλες τις δυνάμεις, αυτές τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, ο κ. Τσίπρας» σχολίασε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για την ανάρτηση του κ. Ζαχαριάδη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε παραδείγματα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν επιτεθεί σε δημοσιογράφους. «Επίθεση του κ. Νεφελούδη, ΣΥΡΙΖΑ, στο Σταμάτη Ζαχαρό. Επίθεση του Παύλου Πολάκη σε δημοσιογράφους. Αυτή δεν είναι μία επίθεση, πρέπει να είναι παραπάνω από μία επιθέσεις. Είναι οι γνωστές προγραφές, οι απειλές, όλα όσα έχει πει κατά καιρούς. Επίθεση του κ. Παπαδημούλη, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στον κ. Βουλαρίνο. Επιθέσεις της κ. Ακρίτα σε δημοσιογράφους. Ζωή Κωνσταντοπούλου πρώην ΣΥΡΙΖΑ προσωπική επιλογή του κ. Τσίπρα, στον Γιώργο Κακούση και την Άννα Λιβαθυνού, αποχώρηση από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, επίθεση στον κ. Ουγγαρέζο με αφορμή την αποχώρηση από την πολιτική του κ. Διαμαντή Καραναστάση. Και βέβαια, αν πάμε στον ευρύτερο χώρο αυτής της προοδευτικής, ευρύτερης προοδευτικής και δημοκρατικής, γελάει ο κόσμος παράταξης, να θυμηθούμε και την επίθεση από συνδικαλιστές συγκεκριμένου πολιτικού χώρου στον κύριο Ρηγόπουλο στην Πάτρα.

Δεν θυμάμαι να έχουν γίνει τέτοιες επιθέσεις και μάλιστα στους δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους από άλλη παράταξη, παρά μόνο από αυτήν που διεκδικεί το μονοπώλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας. Σπεύδω να διευκρινίσω ότι αυτό δεν χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους που ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο.

Αλλά σίγουρα αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της δημοκρατικής ευαισθησίας και τους προστάτες, τους αυτόκλητους προστάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι απλά υποκριτές».

«Ο κ. Αυγενάκης υπέστη κυρώσεις με την αποχώρησή του από τη Ν.Δ. Ανέλαβε την ευθύνη, εξήγησε την πράξη του, ζήτησε συγγνώμη, πέρασε ένα χρονικό διάστημα και του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είχε υποθεί τότε που είχε υποθεί. Αφού μάλιστα εξήγησε και τις κινήσεις που έκανε με τον συμπολίτη μας, όπου συνέβη το περιστατικό το οποίο συνέβη και συνέχεια δεν προχώρησε κάτι στην δικαιοσύνη. Εδώ μιλάμε για έναν αμετανόητο ευρωβουλευτή που έχει βρίσει όποιον μιλάει ελληνικά, έχει απειλήσει όποιον κινείται, παρέμενε στο κόμμα του, ακριβώς με την ίδια λογική που παραμένει στο κόμμα του και ο κ. Πολάκης, που είχε ανεβάσει φωτογραφίες με συναδέλφους σας απειλώντας τους εν είδη προγραφών και αυτά έχουν συμβεί και επί των ημερών του κύριου Τσίπρα και στη συνέχεια μετά την αποχώρησή του του την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μιλάει κανείς. Ας μην κάνουν αυτούς τους συμψηφισμούς, γιατί ο κατάλογος της υποκρισίας είναι μακρύς και ατελείωτος» πρόσθεσε.

Για τα μπλόκα των αγροτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Τα μπλόκα δεν τα έκανε η κυβέρνηση, τα μπλόκα τα έκαναν ένα ποσοστό του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά από ανακοινώσεις από το βήμα της βουλής, μέσω των οποίων μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Η μπάλα, για να μιλήσουμε με αυτούς τους όρους, είναι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι πρέπει να σταθμίσουν, πρώτον, το γεγονός ότι έρχονται Χριστούγεννα, ο κόσμος θέλει να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέρος που επιθυμεί, οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, η αγορά πρέπει να δουλέψει και ταυτόχρονα να υπολογίσουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, περνάει από τα λόγια στις πράξεις όχι για πρώτη φορά, για ακόμα μία φορά. Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί, το έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε εδώ, περιμένουμε από εκείνους να γίνει μία σοβαρή συζήτηση και όλη αυτή η κατάσταση να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάση του πλαισίου που έχουμε θέσει».

Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον ΕΛΓΑ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ότι έγινε λάθος στη σχετική ημέρα πληρωμής έγινε λάθος. Το είπε ο υπουργός, την επόμενη ημέρα διορθώθηκε, μέχρι το επόμενο μεσημέρι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και έγιναν όλες οι πληρωμές. Η εμπιστοσύνη χτίζεται από την αξιοπιστία μιας σειράς αποπληρωμών που έχουν γίνει όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα το τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, πιστώνονται τα χρήματα και κάποιες φορές που υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις λαθών, τα λάθη αυτά δεν προκύπτουν από τις υπηρεσίες αλλά από κάποια στοιχεία που λείπουν. Δεν είπε όχι το υπουργείο, έβγαλε ανακοίνωση, παραδέχθηκε το τεχνικό λάθος που έγινε εκείνο το βράδυ, πριν από λίγες ημέρες, την επόμενη μέρα όμως αποκαταστάθηκε. Ας μην κάνουμε την τρίχα τριχιά. Αντιλαμβάνομαι την οργή των ανθρώπων εκείνο το βράδυ, έχουν δίκιο, είχαν δίκιο που φώναζαν. Αλλά ας μην το ερμηνεύουμε αυτό ως μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να κάνει πληρωμές, γιατί η κυβέρνηση αυτή κάνει πληρωμές και δίνει περισσότερα από ό,τι δίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και τα προηγούμενα δικά μας χρόνια, δηλαδή χρόνια που είμασταν εμείς η διακυβέρνηση του τόπου»

Επίσης απαντώντας σε σχετική ερώτηση διέψευσε δημοσίευμα που κάνει λόγο για παραχωρήσεις στην Τουρκία αλλά και παραχωρήσεις σε σχέση με το ζήτημα των Τσάμηδων. «Είναι και τα δύο δημοσιεύματα και τα δύο πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα αποτέλεσμα επιστημονικής φαντασίας. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, τα διαψεύδουμε κατηγορηματικά μετά από επικοινωνία που είχαμε και με το υπουργείο Εξωτερικών» είπε.

Σε ερώτηση για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού υπογράμμισε ότι πρέπει να τελειώσουμε με την Ελλάδα του χθες, σημείωσε «Αυτό το οποίο ενοχλεί, είναι η εργαλειοποίηση για άλλη μια φορά από την αντιπολίτευση. Και ο χυδαίος τρόπος που λειτουργούν και κάποια κόμματα και επικεφαλής μάλιστα αυτών. Δηλαδή, ο τρόπος που ρωτάνε, ο τρόπος που επιτίθενται σε μάρτυρες, ο τρόπος που διακόπτουν, οι βιντεοσκοπήσεις, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ναό της δημοκρατίας, το χώρο που κανονικά όλοι αυτοί πηγαίνουν για να εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό. Μένει να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η εξεταστική, τα πορίσματα και το πόσο αντικειμενικά θα είναι αυτά από κάθε κόμμα».

«Με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παίρνουμε το πράσινο φως από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνουν πληρωμές όχι μόνο φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου. Άρα εξασφαλίζεται μια συνέχεια και μια δικαιοσύνη, ένας δίκαιος τρόπος κατανομής των χρημάτων, των ευρωπαϊκών πόρων. Και καταγγέλλουν και αυτό και δεν ψηφίζουν και αυτό. Και μάλιστα ζητάει το ΠΑΣΟΚ ονομαστική ψηφοφορία ενώ την έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός κατά την προχθεσινή του ομιλία. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, δεν μπορείς να φωνάζεις να εναντιώνεσαι και για τα δύο. Κάπου υπάρχει πρόβλημα» ανέφερε.

Τέλος για την στάση της κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Κάπου διάβασα ότι αποτελεί την άλλη όψη του φασισμού. Δεν είναι η άλλη όψη του φασισμού, είναι η προσωποποίηση του φασισμού, η κυρία Κωνσταντοπούλου, και του μισογυνισμού. Είναι ντροπή και μόνο η παρουσία της στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λειτουργεί με απολύτως φασιστικούς όρους».