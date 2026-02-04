«Είναι θλιβερό να επικρίνετε ένα νομοσχέδιο που έχει γίνει από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους» ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχολιάζοντας τις αρνητικές τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης στην επί της Αρχής συζήτηση του σχεδίου νόμου για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υπουργός ανέφερε πως είναι «θλιβερό να λένε οι έξω τόσα καλά πράγματα για την πατρίδα μας για αυτή την Κοινωνική Συμφωνία που επιτεύχθηκε και εσείς να παρουσιάζετε μία πλαστή εικόνα διάλυσης και καταστροφής. Η Ευρώπη μας λέει ότι, είμαστε πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη και εσείς, δυστυχώς, να μένετε στη στείρα απομονωμένη αντιπολίτευση, του "όχι σε όλα"».

Η κ. Κεραμέως απευθυνόμενη κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ τους επισήμανε πως το διοικητικό συμβούλιο ΓΣΕΕ, που είναι ο ένας από τους έξι εθνικούς κοινωνικούς εταίρους που συμφώνησαν, απαρτίζεται από όλες τις παρατάξεις, από την αντίστοιχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι παρατάσεις της ΓΣΕΕ ψήφισαν "ναι" στην εθνική κοινωνική συμφωνία και έτσι βγήκε ομόφωνη απόφαση της».

Η υπουργός, απαντώντας στο επιχείρημα της Αντιπολίτευσης ότι η Κυβέρνηση οδηγήθηκε στην Συμφωνία αυτή εξ αιτίας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είπε «η συγκεκριμένη Οδηγία μιλάει για διαβούλευση, δεν λέει να γράψουμε μαζί νομοσχέδιο με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως εμείς κάναμε. Να θεσπίσουμε μαζί έναν - έναν τους όρους του νομοσχέδιου» για αυτό άλλωστε «βγήκε και η Αρμόδια Επίτροπος Απασχόλησης και μας συνεχάρη».

Η κ. Κεραμέως επισήμανε στις αναφορές ότι δεν θεσπίζεται ο τριμερής διάλογος πως δεν θεσπίζεται γιατί στο Υπουργείο μόνιμο τριμερές όργανο, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που συνεδριάζει διαρκώς. Απέρριψε ότι υπήρξε κρυφός ο διάλογος και επισήμανε ειδικά στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ που το ανέφερε ότι, ενώ κληθήκατε στον διάλογο, εσείς ήσασταν που δεν προσήλθατε.

Η υπουργός, αναφερόμενη σε δείκτες και στοιχεία σε σχέση με το ύψος των μισθών και συμβάσεων υπενθύμισε ότι «παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας με μια ανεργία που ήταν στο 18% και τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Χρειάστηκαν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και συστηματικές πρωτοβουλίες για να καταφέρουμε, να οδηγηθούμε στο να έχουμε 7,5% ανεργία, κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ και προσεχώς το 2027, στα 950 ευρώ. Να ξεπεράσουμε τα 1.500 ευρώ στο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης και τώρα να φτάσουμε στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.

Σχετικά με την έκτακτη βάρδια που έχει καταστρέψει την αγορά εργασίας, το δήθεν 13ωρο που ανέφεραν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, η κ. Κεραμέως είπε ότι «λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας καταρρίψω αυτό το αφήγημα», καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εάν και έχουν περάσει 19 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου της έκτης βάρδιας το ποσοστό των επιχειρήσεων της χώρας που το αξιοποίησε είναι μόλις το 0,14%. Το δήθεν 13ωρο οι μισθωτοί που το αξιοποίησαν είναι 0,4%».

Η υπουργός, επίσης απέρριψε ότι οι νέοι συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό λέγοντας ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, καθώς από τους 660.000 που έφυγαν από το 2010 μέχρι το 2023 έχουν επιστρέψει 420.000 και αυτοί που επιστρέφουν στη χώρα είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.

Σχολιάζοντας τις αναφορές για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, η υπουργός επικαλέστηκε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας για την αύξηση των ελέγχων και των προστίμων που έχει καταλογίσει. Πως δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που καταμετρώνται τα ατυχήματα από την Αρχή από εκείνο που υπήρχε πριν το 2019, όπως και ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι καλυμμένη στο πάνω από 90% των οργανικών της θέσεων.

Η κ. Κεραμέως σχετικά με τις ΣΣΕ ξεκαθάρισε πως με την Συμφωνία «δεν περιορίζεται η άσκηση δικαιωμάτων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων γιατί προβλέπεται ρητώς στη διάταξη ότι η ΓΣΕΕ θα μπορεί μόνο να συνυπογράφει κατόπιν πρόσκλησης της, εάν δεν προσκληθεί η ΓΣΕΕ δεν μπορεί να υπογράψει κλαδική σύμβαση. 'Άρα, η ρύθμιση αυτή σέβεται απόλυτα τη συλλογική αυτονομία των αρμόδιων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συλλογικών οργανώσεων».

Για τη μετενέργεια, διευκρίνησε πως αυτή έχει αόριστη διάρκεια. Δεν υπάρχει διάρκεια στη μετενέργεια, είναι αορίστου χρόνου μέχρι να συναφθεί νέα Συλλογική ή Ατομική Σύμβαση Εργασίας. Η δυνατότητα για επέκταση παρέχεται μόνο και εφόσον μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφεται από δύο τριτοβάθμιες οργανώσεις. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θέτουν καμία νέα προϋπόθεση για το δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία, σημείωσε η υπουργός.