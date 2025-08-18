Άγγ. Συρίγος: Ο Πούτιν σε αυτή τη φάση πέτυχε να διασπάσει την ενότητα του ΝΑΤΟ

Στη διάσπαση της ενότητας του ΝΑΤΟ στοχεύει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και σε αυτή τη φάση, το πέτυχε. Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ για τον λόγο για τον οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνοδεύεται από επτά Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αλλά και το ποιο το διακύβευμα, μαζί με τη συμφωνία ειρήνης που είναι το κεντρικό ζητούμενο.

«Δύο είναι οι λόγοι που πηγαίνουν οι Ευρωπαίοι μαζί με τον Ζελένσκι. Ο ένας είναι να μην επαναληφθεί ο εξευτελισμός του ενώπιον των τηλεοπτικών φακών, όπως έγινε τον Φεβρουάριο, όταν είχε επισκεφθεί μόνος του τον Λευκό Οίκο. Το δεύτερο είναι ότι εδώ πέρα διακυβεύεται πλέον η ενότητα του ΝΑΤΟ».

Ενώ πριν από την συνάντηση Πούτιν υπήρχε μία κοινή στάση όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ότι πρέπει πρώτα να πετύχουμε την εκεχειρία και στη συνέχεια, αφού επιτευχθεί εκεχειρία, να συζητήσουμε για τους όρους της ειρήνης εν αντιθέσει προς το τι έλεγε η Ρωσία, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται να αποδέχεται αυτά τα οποία είπε ο Πούτιν και είπε, τώρα πρέπει να γίνει ειρήνη, δεν πάει αλλιώς να γίνει συμφωνία ειρήνης, δεν έχει νόημα η εκεχειρία. Οπότε αυτό διαφέρει ριζικά από ό,τι υπήρχε ως τότε πάνω στο τραπέζι.

Ένα άλλο σημείο που είναι βασικό, είναι αυτό που είπε ο Τραμπ. Πρώτη φορά είπε ότι θα προσφέρουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Αυτό διέφερε από την προηγούμενη θέση του που έλεγε ότι αυτό είναι θέμα των Ευρωπαίων, εκείνοι είναι που πρέπει να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας. Οπότε ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τί εγγυήσεις ασφαλείας θα έχει η Ουκρανία» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτός είναι ο τρίτος λόγος, να συζητήσουν τι είδους εγγυήσεις έχει κατά νου ο Τραμπ συγκεκριμένα, διότι πριν από δύο χρόνια όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχε γίνει το εξής. Η Ουκρανία είχε στραφεί προς τη Βρετανία και την Αμερική και τους είπε, μα είχατε εγγυηθεί ότι δεν θα μου επιτεθεί κανένας και είχε απαντήσει η Αμερική επί Μπάιντεν, ότι δεν είχαμε δώσει εγγυήσεις, αλλά διαβεβαιώσεις. Άλλο η εγγύηση, άλλο η διαβεβαίωση. Δεν έχει νομικό χαρακτήρα, έχει πολιτικό χαρακτήρα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε να πολεμήσουμε για σένα, του είπαν τότε» συμπλήρωσε.

Ως προς την ανάρτηση Τραμπ που προηγήθηκε και με την οποία ξεκαθαρίζει ότι Κριμαία και ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ βγαίνουν εκτός κάδρου διαπραγμάτευσης, ο κ. Συρίγος ανέφερε ότι αυτό το είχε πει κατ’ ουσίαν και ο Τζο Μπάιντεν όταν είχε πει ότι η αίτηση της Ουκρανίας θα παγώσει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. «Είχε πει σε κάποια χρονική στιγμή, νομίζω ότι εκείνο το οποίο ήταν καθαρό ήταν μια συνέντευξη του Τραμπ στο Fox News που είπε ότι, πρέπει να καταλάβει η Ουκρανία ότι η Ρωσία είναι η πιο ισχυρή χώρα και η ισχύς της Ρωσίας σημαίνει ότι η Ουκρανία πρέπει να κάνει παραχωρήσεις» προσέθεσε ο κ. Συρίγος.

Σχολιάζοντας την άποψη ότι όσα χτίστηκαν στη Δύση μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανατρέπονται πλήρως, ανέφερε ότι «το Ιερό Δισκοπότηρο είναι η αλλαγή των συνόρων. Δε γίνεται δεκτή αλλαγή συνόρων δια της βίας και εδώ πέρα ουσιαστικά ο Τραμπ λέει, δεκτή η χρήση βίας και μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγή συνόρων. Γιατί; Γιατί ο άλλος είναι πιο δυνατός».

Απαντώντας στο ερώτημα, εάν υπάρχει περίπτωση, οι επτά Ευρωπαίοι να μετατοπίσουν τους άξονες πάνω στους οποίους έχουν ήδη αρχίσει οι διαπραγματεύσεις, ο κ. Συρίγος επισήμανε ότι «στις διαπραγματεύσεις πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επίσης πού θέτεις τον πήχη. Όταν πήγε ο Πούτιν στην Αλάσκα άλλαξε τη βάση των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι είπε εγώ δεν συζητάω για εκεχειρία, θέλω συνθήκη ειρήνης, αυτό το ξέραμε αλλά είπε, δεν συζητάω με βάση αυτά που έχει πάρει ως τώρα ο στρατός μου. Θέλω κι άλλα. Αυτό αλλάζει την εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ότι πάω να συζητήσω, θα κρατήσω αυτά που έχω ή θα δώσω κάτι. Δεν μου φτάνουν αυτά που έχω και θέλω κάτι πολύ περισσότερο.

Και εκείνο που νομίζω ότι στοχεύει ο Πούτιν και το πέτυχε σε αυτή τη φάση είναι να διασπάσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Διότι ο Τραμπ στο τέλος της ημέρας εμφανίστηκε να συμφωνεί με τον Πούτιν. Οπότε, στο ερώτημά σας πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον Τραμπ, τι περιμένουμε, όλα αυτά, η απάντηση είναι ότι μέχρι στιγμής ο Τραμπ έχει δείξει ότι πείθεται από τον τελευταίο συνομιλητή με τον οποίο βρίσκεται και οι Ευρωπαίοι πάνε εκεί με σκοπό να τον μεταπείσουν και να κάνουν μια μεθοδευμένη στρατηγική για διαπραγμάτευση. Γιατί μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει μεθοδευμένη στρατηγική διαπραγματεύσεων».

Ως προς το πόσο πιθανό είναι να μεταπείσουν τελικά, έστω και στο ελάχιστο τον Τραμπ, ο κ. Συρίγος απάντησε «το ένα είναι η στρατηγική της διπλωματικής διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσουν. Το δεύτερο είναι τι εγγυήσεις θέλει η Αμερική να προσφέρει στην Ουκρανία. Και το τρίτο είναι τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αισθάνεται ότι το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει. Ότι η Ρωσία έχει καταφέρει το μεγάλο παιχνίδι να διασπάσει το ΝΑΤΟ, φέρνοντας την Αμερική απέναντι στην Ευρώπη. Θέλουν να ενώσουν λοιπόν και πάλι τις φωνές».