Άδ. Γεωργιάδης: Σπουδαία ημέρα για τον Ευαγγελισμό - Επιπλέον 13.000 τετραγωνικά προς χρήση σε 18 μήνες (vid)

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο X το βράδυ της Παρασκευής, με αφορμή έργα ύψους 26 εκατ. ευρώ στον Ευαγγελισμό ότι «13.000 τετραγωνικά μέτρα θα προσφερθούν προς χρήση από το σπουδαίο αυτό Νοσοκομείο σε 18 μήνες».

Ο υπουργός Υγείας σε βίντεο που ανήρτησε στο X σχετικά με τα έργα αναβάθμισης του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, αναφέρει:

Μία λαμπρή ημέρα για το Γ.Ν. «Ο Ευαγγγελισμός» ξημέρωσε σήμερα. Σήμερα υπογράψαμε την σύμβαση της δωρεάς των 11.000.000€ από την εταιρία Costa Mare της οικογενείας Κωνσταντακοπούλου και προσθέτοντας και εμείς άλλα 15.000.000€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου… pic.twitter.com/vA4fb8DW2C — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 6, 2026

«Μία λαμπρή ημέρα για το Γ.Ν. «Ο Ευαγγγελισμός» ξημέρωσε σήμερα. Σήμερα υπογράψαμε την σύμβαση της δωρεάς των 11.000.000€ από την εταιρία Costa Mare της οικογενείας Κωνσταντακοπούλου και προσθέτοντας και εμείς άλλα 15.000.000€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας ξεκινήσαμε την πλήρη ανακατασκευή δύο ιστορικών αλλά παρατημένων για χρόνια κτιρίων του «Ευαγγελισμού». Της Σχολής Νοσηλευτών και του Οίκου των Νοσηλευτών. 13.000 τετραγωνικά μέτρα θα προσφερθούν προς χρήση από το σπουδαίο αυτό Νοσοκομείο σε 18 μήνες. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών».