Αδ. Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: Δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την «γενναιότητα» του Καραναστάση, να ηρεμήσει το Κοινοβούλιο;

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε το «λυρικό» ξέσπασμα, όπως το χαρακτήρισε, της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, από το αξίωμα του βουλευτή, μέσω ανάρτησής του στο Χ.

«Σύμφωνα με αυτό το λυρικό ξέσπασμα της Κωνσταντοπούλου, η “η παραίτηση του κυρίου Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι γενναία και μεγάλη πράξη ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου που δεν άντεξε την βρωμιά του συστήματος κλπ”…άρα επαγωγικά και κατ´αντιδιαστολή η κα Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι βουλευτές της Πλεύσης, που δεν παραιτούνται, όπως αυτός ο “σπουδαίος”, “γενναίος»” κλπ, είναι αυτοί που συμβιβάζονται με την βρωμιά και δεν έχουν την δική του γενναιότητα, ακεραιότητα κλπ», σημείωσε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

«Έχω ακούσει πολλές γελοιότητες από αυτή την κυρία, αλλά τόσο μεγάλη ομολογώ πως όχι», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

«Υγ. Κυρία Πρόεδρε, αφού τον θαυμάζετε τόσο για την ''γενναιότητα'' του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την ''γενναιότητα'' του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;…», κατέληξε ο υπουργός.

