Άδ. Γεωργιάδης: Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας

Στο νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας αναφέρθηκε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην Ημερίδα του ΕΟΦ, αναφέροντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όπως ανέφερε, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προσέλκυση περισσότερων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχύ ρυθμό.

«Σε λίγες μέρες θα είναι σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ταμείο καινοτομίας. Κάνουμε μια προσπάθεια να προσελκύσουμε περισσότερα καινοτόμα φάρμακα στη χώρα, σε ένα ασταθές περιβάλλον, γιατί η παγκόσμια φαρμακευτική αγορά αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, κυρίως λόγω των αποφάσεων της Αμερικής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό στη Χίο

Απαντώντας σε ερώτηση για το τραγικό περιστατικό με μετανάστες στη Χίο – με τους 15 νεκρούς και 24 τραυματίες μετά τη σύγκρουση πλοιάριου με πρόσφυγες και μετανάστες με περιπολικό σκάφος – ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι τραυματίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από το σύστημα υγείας. «Διαχειρίστηκε τους τραυματίες. Ήμασταν όλοι στο νοσοκομείο. Γύρισαν όλοι στις θέσεις τους. Το διαχειριστήκαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα», είπε.

Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου και ογκολογικές δομές

Σε ερώτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον τομέα της ογκολογικής περίθαλψης, επισημαίνοντας ότι υπάρχει αναγνώριση της προσπάθειας από εκπροσώπους των ασθενών.

«Είμαι πολύ περήφανος που ο πρόεδρος των ογκολογικών ασθενών έχει αναγνωρίσει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε εδώ και δύο χρόνια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου, ενώ το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών λειτουργεί.

Όπως ανακοίνωσε, στο επικείμενο νομοσχέδιο προβλέπεται και η δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, την οποία θα χρησιμοποιούν και οι ογκολογικοί ασθενείς. Παράλληλα, έως το καλοκαίρι αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο στο «Σωτηρία», η νέα ογκολογική κλινική στη Λαμία, καθώς και υπηρεσίες ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

«Πάμε καλά», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.