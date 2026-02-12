Αδ. Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στον χαρακτηρισμό «άθλιο υποκείμενο» που του απέδωσε στην αίθουσα της Ολομέλειας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στο X, ότι πηγαίνει στη Βουλή, για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.

Στόχος του είναι να απαντήσει «στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου» εναντίον του. «Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.

Κατευθύνομαι προς το Κοινοβούλιο για να ζητήσω τον λόγο επί προσωπικού για τις νέες αθλιότητες της ⁦@ZoeKonstant⁩ εναντίον μου. Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο https://t.co/ZUBnlfLUih — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

Νέο επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο» τον Γεωργιάδη

Νωρίτερα, νέο επεισόδιο προκλήθηκε στη Βουλή με πρωταγωνίστρια για ακόμη μία φορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε μετωπική σύγκρουση με τη Νίκη Κεραμέως, ενώ στο στόχαστρό της και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς βρέθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι «δεν είπε λέξη για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα». Απαντώντας η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε ότι έχει πολλαπλώς τοποθετηθεί για το δυστύχημα στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι διεξάγεται ήδη έρευνα από τη Δικαιοσύνη. Η Υπουργός κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου για υποκριτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σημειώνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης να σεβαστεί τους όρους του «πολιτικού πολιτισμού» και να σταματήσει να υβρίζει βουλευτές την ώρα που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να απαντήσουν.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης. Πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι εργασίας. Βρήκαν το θάνατο εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή που η κυβέρνησή σας και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε ως υποδειγματική.

Κεραμέως: Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρεία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους φαίνεται στην πράξη. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζομένων και εσείς ψηφίσατε όχι.

Κωνσταντοπούλου: Σας εκφράζω τη μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για τη Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας. Εκλεγμένοι συγγενείς θυμάτων είναι στη δική σας παράταξη. Και πάνω στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ αρνούμενη να ανακαλέσει

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η ένταση έφτασε στο κατακόρυφο όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβη προκειμένου να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη αποκαλώντας «κηφήνες» τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του αντιπροέδρου της Βουλής εκείνη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.