Αδ. Γεωργιάδης: Ο κόσμος να μην δίνει φακελάκι, να κάνει καταγγελία - Οι υπηρεσίες υγείας στο ΕΣΥ είναι δωρεάν

Σε δηλώσεις σχετικά με τη σύλληψη γιατρού στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, προέβη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας ότι όντως πρόκειται για γιατρό του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως περιμένει την επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.

«Περιμένω την επίσημη ενημέρωση. Δυστυχώς το ''φακελάκι'' που πολεμάμε πάρα πολύ και έχουμε κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις για να το εμποδίσουμε, ναι ζει και βασιλεύει, αρκετοί το κάνουν δυστυχώς. Έχω πει στον κόσμο να μην δίνει φακελάκι να κάνει καταγγελία και θα παρεμβαίνω και ο ίδιος αν χρειαστεί», σημείωσε ο υπουργός.

«Οι υπηρεσίες υγείας στο ΕΣΥ είναι δωρεάν, να μην το δέχεσαι το φακελάκι»

«Οι υπηρεσίες υγείας στο ΕΣΥ είναι δωρεάν, από το 2015 να κάνεις καταγγελία αμέσως, να μην το δέχεσαι» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι έχει μια ευαισθησία στο τεκμήριο της αθωότητας και γι' αυτό δεν θέλησε να αναφερθεί σε όνομα, ούτε να φωτογραφίσει κάποιον, προτού μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ακόμη τόνισε ότι πλέον όλη η λίστα χειρουργείων είναι δημόσια και έτσι κανείς ασθενής δεν χρειάζεται να πληρώσει για να χειρουργηθεί νωρίτερα.

«Οι αναμονές έχουν πέσει πάρα πολύ, ο μέσος όρος μας έχει πέσει πάρα πολύ είναι στους 6-12 μήνες, μέχρι να ολοκληρώσω τη θητεία μου θα είμαστε στους 4 μήνες», είπε.