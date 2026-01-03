Αδ. Γεωργιάδης: Το κράτος εκβιάζεται από τους αγρότες - Παράνομη πράξη τα μπλόκα

«Το κράτος για να είναι κράτος, δεν εκβιάζεται... Κράτος που εκβιάζεται, καλύτερα να κλείσει και να γίνει περίπτερο. Βία είναι να κλείνεις τον δρόμο, δεν είναι βία μόνο το ξύλο... βία είναι να θέλω να πάω κάπου και να με εμποδίζεις... Συμφωνώ απολύτως και το έχω πει ότι είναι αδύνατο δια της βίας να διαλύσεις τα μπλόκα.», ανέφερε σε δηλώσεις του για τα αγροτικά μπλόκα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τα αιτήματά τους έχουν γίνει αποδεκτά, ο πρωθυπουργός τους κάλεσε σε διάλογο και δεν πήγανε. (...) Η μεγάλη μεταρρύθμιση με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έγινε με καθυστέρηση αλλά σωστά έγινε. (...) Πρέπει να ξεκινήσει μια καινούρια μεταρρύθμιση, το πώς δεν θα ξαναγίνουν ποτέ μπλόκα. Τα μπλόκα απαγορεύονται, είναι παράνομη πράξη», τόνισε.