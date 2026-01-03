Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μίλησε για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και την στάση της κυβέρνησης.

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στο MEGA στις κινητοποιήσεις των αγροτών και σε καταγγελίες για τον νομό Σερρών όπου πολλοί αγρότες δεν πήραν χρήματα.

«Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με στοιχεία. Δηλαδή, 119,2 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί μόνο το 2025, μόνο στις Σέρρες. Εκ των οποίων 37,9 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο. Αυτά είναι τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις Σέρρες που υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα με τους κλήρους, δόθηκε λύση και δυνατότητα για ένσταση, άρα, οποίος έχει τα στοιχεία για να τα προσκομίσει, θα τα προσκομίσει για να πληρωθεί. Χθες, βγήκε ένας αναλυτικός πίνακας ο οποίος ανά πρόγραμμα, ανά δράση, περιγράφει τα χρήματα που καταβλήθηκαν φέτος στον αγροτικό τομέα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι 3,83 δισεκατομμύρια ευρώ. φέτος για πρώτη φορά, όπως ξέρετε, έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι, που δεν γίνονταν. Είναι το νέο υβριδικό σύστημα το οποίο συμφωνήθηκε με την ευρωπαϊκή επιτροπή. Και για να μην συνεχίζει η χώρας να «τρώει» πρόστιμα και να μην έχει πρόβλημα με τους πόρους. Μέσα στους ελέγχους, κάποιοι κόπηκαν, δεν πληρώθηκαν και κάποιοι πήραν λιγότερα από όσα έπαιρναν τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό είναι αποτέλεσμα των ελέγχων. Δεν μπορούμε από τη μια να λέμε ότι θέλουμε ελέγχους, αξιόπιστο σύστημα και μετά να αμφισβητούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κάποιοι, εκμεταλλεύονταν τις τρύπες του συστήματος και έπαιρναν ή μεγαλύτερα ποσά ή χρήματα που δεν έπρεπε να πάρουν.

Για τα αιτήματα των αγροτών: «το να ζητάς και να μην συζητάς, δεν είναι κατανοητό. Το να έχεις μπλόκα και να μην έρχεσαι στον διάλογο, δεν νομίζω ότι βγάζει κάποιο νόημα. Να έρθουν στον διάλογο, να εξηγήσουν τα προβλήματα, να δείξουν τι είναι αυτό που δεν κατανοεί η κυβέρνηση και ποια είναι αυτή η αναλγησία που λένε, και να δούμε ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα για να συζητήσουμε. Χωρίς διάλογο δεν πρόκειται να βρεθεί λύση, είναι μονόδρομος για μας ο διάλογος. Έχουν καταθέσει οι αγρότες 27 αιτήματα, τα 16 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, 4 έχουμε ήδη δρομολογήσει στην ικανοποίησή τους και τα άλλα 7, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, είναι εκτός ευρωπαϊκής αλλά και δημοσιονομικής πραγματικότητας. Για το ρεύμα έχει ειπωθεί το «σταθερό και φθηνότερο από ό,τι είναι σήμερα». Για το πετρέλαιο αφορολόγητο στην αντλία, είπαμε «ναι» και θα βρεθεί και η λύση. Υπάρχει μεθοδολογία που καθορίζει το πόσο πετρέλαιο χρειάζεσαι για την αγροτική παραγωγή, που και αυτό έχουμε πει να επικαιροποιηθεί. Είπαμε «ναι» για τον ΕΛΓΑ, 100% αποζημιώσεις, είπαμε «ναι» στο να στηριχθούν εκεί που έχουν πέσει οι τιμές. Επτά αιτήματα δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν».

Για την ευλογιά, ο κ. Πρωτοψάλτης είπε: «Έχει υπάρξει μία σταθεροποίηση, στα 2.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 460.000 θανατώσεις. Δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Για την στήριξη των κτηνοτρόφων έχουν δοθεί 165 εκ. όσων έχουν πληγεί από την ευλογιά και άλλες ζωονόσους. Δοθήκαν 28 εκατομμύρια σε 2.500 κτηνοτρόφους για πρώτη φορά, για χαμένο εισόδημα. Επιπλέον των 160 εκ, που έχουν δοθεί για τα θανατωμένα ζώα. Είναι η υψηλότερη αποζημίωση που δίνεται στην Ευρώπη. Είναι «μάχη» αυτό που γίνεται με την ευλογιά. Έχουμε ορίσει επιστημονική επιτροπή, δημιουργείται μία επιστημονική μελέτη, εξετάζουμε τα πάντα. Το σημαντικό είναι να τηρούνται τα μέτρα για την ευλογιά».