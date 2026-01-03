Αγροτικά μπλόκα:

«Θα μείνουμε στον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Αυτός ο αγώνας δεν έχει γυρισμό» είναι το μήνυμα των αγροτών της Θεσσαλίας, μετά την συνεδρίαση του Συντονιστικού χθες, όπου αποφασίστηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 και θα οριστικοποιήσει τις προτάσεις του μπλόκου για την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, αύριο Κυριακή στα Μάλγαρα.

Ανοιχτοί αύριο οι δρόμοι στη Β. Ελλάδα

Ενόψει των αυριανών αποφάσεων, πάντως, τα μπλόκα παραμένουν ανοιχτά, για την ευχερή μετακίνηση εκδρομέων των γιορτών.

Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, στα διόδια των Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, ενώ ελεύθερη είναι η διέλευση των οχημάτων και από τους τελωνειακούς σταθμούς.

Στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας οι αγρότες του μπλόκου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς. Την ίδια ώρα πρόκειται να συνεδριάσουν για να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις οι αγρότες του μπλόκου που έχει στηθεί στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας.

Στο τελωνείο της Νίκης ελεύθερα κινούνται τα αυτοκίνητα, εν αναμονή των αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης. Την ίδια στάση τηρούν και οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Πρόταση για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξετάζουν και το ενδεχόμενο καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα, καθώς και το κλείσιμο όχι μόνο της Εθνικής που είναι κλειστή εδώ και 34 μέρες, αλλά και των παραδρόμων, δια των οποίων διεξάγεται μέχρι στιγμής η κίνηση των οχημάτων.

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του 2025 προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας από ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονοµικών και ΕΛΓΑ. Από τα 3,3 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, οι πληρωμές έφτασαν το 2025 τα 3,8 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ακατανόητη χαρακτήρισε την άρνηση διαλόγου από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη σοβαρή στάση της έναντι στον πρωτογενή τομέα και δε νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο εχέγγυο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε μήνυμα πριν από τις γιορτές για διάλογο και σε καμία περίπτωση δεν είναι προσχηματική μία τέτοια πρόσκληση αφού η Κυβέρνηση κάνει συγκεκριμένα βήματα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Κώστας Τσιάρας.

Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.