Αδ. Γεωργιάδης: Καρυστιανού και Τσίπρας οδηγούν την Κωνσταντοπούλου σε αυτή τη φρενίτιδα

Στο κόμμα Τσίπρα και στο ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού αποδίδει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τις επιθέσεις και την τοξικότητα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του.

Έπειτα από το εξώδικο προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για παιδεραστία -δήλωση που στη συνέχεια αρνήθηκε ότι έκανε η ίδια-, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέρχεται με νέες αναρτήσεις και κατά τη γνώμη του απαντά για ποιο λόγο τις τελευταίες ημέρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου «έχει ξεπεράσει τον χειρότερό της εαυτό».

«Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα εκμεταλλευόμενη ότι εκεί ο χρόνος δεν μπορεί να τηρείται όπως στην Ολομέλεια, κάνει κυριολεκτικά ό,τι της κατέβει στο κεφάλι», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.

Και συνεχίζει, λέγοντας: «Το ερώτημα είναι Γιατί;;;; Εννοώ γιατί τόσο πολύ τώρα; Θα μου πείτε πάντα έτσι είναι, αλλά δεν παρατηρείτε και εσείς τώρα ότι έχει ξεπεράσει και τον χειρότερο της εαυτό; Η απάντηση είναι απλή, ονομάζεται Κόμμα Τσίπρα και κυρίως ενδεχόμενο κόμμα Μαρίας Καρυστιανού.»

«Η κα Κωνσταντοπουλου με την εν γένει της συμπεριφορά δηλητηριάζει ολόκληρη την κοινωνία μας και οφείλουμε να αντισταθούμε και να εξηγήσουμε στους φίλους και τους γνωστούς μας που την επιδοκιμάζουν ότι αυτά που κάνει είναι και απαράδεκτα και επικίνδυνα», καταλήγει.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Για την πρόσφατη συμπεριφορά της κας Κωνσταντοπούλου «έχει καταφέρει να ξεπεράσει ακόμη και την... Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Τις τελευταίες μέρες η κα Κωνσταντοπούλου σε τοξικότητα, ύβρεις, συκοφαντίες, μοχθηρία, αγένεια και γενικά στο bullying κατά πάντων έχει καταφέρει να ξεπεράσει ακόμη και την….Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα εκμεταλλευόμενη ότι εκεί ο χρόνος δεν μπορεί να τηρείται όπως στην Ολομέλεια, κάνει κυριολεκτικά ό,τι της κατέβει στο κεφάλι.

Εμένα με είπε «καταδικασμένο για παιδεραστία» για να πει μετά ότι δεν εννοούσε εμένα, τον κ. Μυλωνάκη «κατηγορούμενο για υπόθαλψη εγκληματία» λόγω του κ. Μάκη Βορίδη (ο οποίος εν τω μεταξύ δεν κατηγορείται για τίποτε) καταγράφει και δημοσιεύει βίντεο από στιγμή της επιτροπής που έχει διακοπή, -στιγμή που δεν είναι δηλ δημόσια συνεδρίαση παραβιάζοντας όχι μόνον τον Κανονισμό της Βουλής (πιστεύω ότι ο ΠτΒ θα επιβάλει σοβαρά πειθαρχικά μέτρα για αυτή την παραβίαση) αλλά και το νόμο περί προσωπικών δεδομένων- τσακώνεται συνεχώς με τους μάρτυρες, επιτίθεται με σεξισμό στην κα Συρεγγέλα, υβρίζει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη κλπ

Το ερώτημα είναι Γιατί;;;; Εννοώ γιατί τόσο πολύ τώρα; Θα μου πείτε πάντα έτσι είναι, αλλά δεν παρατηρείτε κα εσείς τώρα ότι έχει ξεπεράσει και τον χειρότερο της εαυτό;

Η απάντηση είναι απλή, ονομάζεται Κόμμα Τσίπρα και κυρίως ενδεχόμενο κόμμα Μαρίας Καρυστιανού.

Εσείς βλέπετε την μικρή εικόνα, την παροδική, αυτή που την δείχνει λόγω όλης αυτής της της συμπεριφοράς συγκυριακά να ανεβαίνει, καθώς υπάρχει κόσμος που απολαμβάνει όλο αυτό τον σαματά. Είναι ο ίδιος κόσμος που έβγαλε με χιλιάδες ψήφους ευρωβουλευτή έναν τραμπούκο που δέρνει και μετά κρύβεται, που φώναζε στο Σύνταγμα πριν από μερικά χρόνια «να καεί να καεί το μπουρδέλο η Βουλή κλπ». Σε αυτό το ακροατήριο που γουστάρει το χάος και την ψευδεπίγραφη μαγκιά, η Ζωή τώρα προσπαθεί να κτίσει προνομιακή σχέση και να προλάβει τους πιθανούς της ανταγωνιστές. Ειδικά η κ. Μαρία Καρυστιανού, αν τελικά κάνει κόμμα (λέω εάν διότι τις μονές μέρες λέει ότι θα κάνει και τις ζυγές ότι την παρεξήγησαν) θα προκαλέσει τεράστια εκλογική ζημιά στην κα Κωνσταντοπούλου και το γνωρίζει καλά. Αυτό την έχει προφανώς αποσταθεροποιήσει και την έχει οδηγήσει σε αυτή την φρενίτιδα.

Το ερώτημα όμως είναι εμείς οι υπόλοιποι τί κάνουμε; Εγώ με την κίνηση μου για τις νομικές ενέργειες την ανάγκασα να τα μαζέψει μέσα σε λίγα λεπτά. Η κα Κωνσταντοπούλου ούτε τρελή είναι όπως λένε και γράφουν διάφοροι, ούτε φυσικά χαζή κάθε άλλο, είναι πολύ πονηρή. Ξέρει ότι εάν ξεπεράσει τα όρια και την καταδικάσει κάποιος θα πάθει ζημιά. Αν όλοι κάνουν το ίδιο θα αναγκαστεί να μαζευτεί και το κυριότερο θα σπάσει η εικόνα της «ατρόμητης» «που τα βάζει με όλους μόνη της» εικόνα που της είναι απαραίτητη για την εκλογική της επιβίωση.

Στην απέραντη της τοξικότητα η νομιμότητα και ο σεβασμός στον Κανονισμό της Βουλής και τους νόμους του Κράτους είναι η απάντηση. Μόνον έτσι θα εξουδετερωθεί. Αντιθέτως οι τσακωμοί τις δίνουν τον χώρο που χρειάζεται στο ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται.

Θα μου επιτρέψετε επίσης, αν και αυτό που θα πω είναι αντιδημοφιλές να προσθέσω κάτι ακόμη. Αποκρουστική δεν είναι μόνον η συμπεριφορά της προς τους συναδέλφους βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και προς τους μάρτυρες. Στον Δυτικό Κόσμο, και αυτή είναι μία μεγάλη κατάκτηση του Νομικού μας Πολιτισμού και οι μάρτυρες έχουν δικαιώματα ακόμη και οι κατηγορούμενοι για τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα. Βασανιστήρια, ύβρεις, bullying, προσωπικές προσβολές απαγορεύονται. Ο τρόπος που χειρίζεται και τους μάρτυρες είναι απαράδεκτος ίσως και παράνομος και στην πραγματικότητα απευθύνεται και με αυτόν στα ταπεινότερα ένστικτα των ανθρώπων. Ξέρετε κάποτε υπήρχαν άνθρωποι που τους άρεσε η αρένα με το αίμα να τρέχει αλλά αυτά ευτυχώς η ανθρωπότητα τα έχει αφήσει εδώ και αιώνες πίσω της. Και ευτυχώς. Τα δικαιώματα και των μαρτύρων και των κατηγορουμένων είναι και πρέπει να είναι σεβαστά ώστε να μην γυρίσουμε ποτέ πάλι εκεί.

Η κα Κωνσταντοπουλου με την εν γένει της συμπεριφορά δηλητηριάζει ολόκληρη την κοινωνία μας και οφείλουμε να αντισταθούμε και να εξηγήσουμε στους φίλους και τους γνωστούς μας που την επιδοκιμάζουν ότι αυτά που κάνει είναι και απαράδεκτα και επικίνδυνα.

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με είπε παιδοβιαστή, θα προχωρήσω σε αγωγή εάν δεν ανασκευάσει»

Σε αποστολή εξωδίκου προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προχωρά ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ζητώντας της να ανακαλέσει και να απολογηθεί για όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, είπε: «Ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια η ίδια διευκρίνισε ότι αναφερόταν στον Νίκο Γεωργιάδη, ότι το έκανε επίτηδες, με στόχο να πληγεί η τιμή και η υπόληψή του.

«Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντος της δεν υπολογίζει τίποτε», τονίζει ο υπουργός Υγείας.

Ενώ, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που η κ. Κωνσταντοπούλου δεν ζητήσει συγγνώμη, προτίθεται να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση και αγωγή σε βάρος της.

«Εάν νομίζει ότι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!», κατέληξε,

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Η @ZoeKonstant απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της Νδ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλ τον κ. Νίκο Γεωργιάδη αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψη μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας. Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντος της δεν υπολογίζει τίποτε.

Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο @androulakisnick που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το @pasok την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει ότι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!»