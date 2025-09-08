Αδ. Γεωργιάδης: Η μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση φυσικών προσώπων από το 1830

«Για τομή που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας», έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ για τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

Πιο αναλυτικά ο υπουργός χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη ως «τη μεγαλύτερη ελάφρυνση στη φορολογία φυσικών προσώπων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, από το 1830», σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι νέοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με κίνητρο τον μηδενικό φόρο για δέκα χρόνια.

Αναφερόμενος στους νέους εργαζόμενους επεσήμανε ότι νέοι έως 30 ετών θα έχουν πρακτικά μηδενική φορολογία, κάτι που θα ενισχύσει τόσο το διαθέσιμο εισόδημά τους όσο και την απασχόληση, καθώς «συμφέρει τις επιχειρήσεις να τους προσλαμβάνουν».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό σημείωσε τα κίνητρα για πολύτεκνους, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δίνει φορολογικά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών, φτάνοντας έως την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Μιλώντας για τη μείωση ΦΠΑ στα νησιά διευκρίνισε ότι η μείωση κατά 30% σε νησιά με λιγότερους από 20.000 κατοίκους δεν στοχεύει στη μείωση της τιμής στο ράφι αλλά στην τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, καθώς «θα μειώσει το κόστος διαμονής και μετακίνησης».

Επιπλέον, αναφερόμενος στην κατάργηση ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια υπογράμμισε ότι η μηδενική επιβάρυνση σε χωριά και μικρούς οικισμούς λειτουργεί ως κίνητρο για εγκατάσταση στην επαρχία, ενώ εκτίμησε ότι θα οδηγήσει και σε μείωση ενοικίων στα αστικά κέντρα.

Επανέλαβε δε, ότι οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στην κατηγορία για βαρέα και ανθυγιεινά, από το 2026, βάσει μελέτης που εκπονείται από το Υπουργείο Εργασίας.

Επιπλέον, σημείωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 οι μισθωτοί θα δουν αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, κάτι που θα λειτουργήσει ως απάντηση στην ακρίβεια.

Μεταξύ άλλων σχολίασε τις επισκέψεις του στη Βόρεια Ελλάδα επισημαίνοντας ότι πραγματοποίησε περιοδεία σχεδόν σε όλες τις υγειονομικές δομές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ αναφέρθηκε και στα επεισόδια στη Δράμα, τονίζοντας ότι συνέβησαν «εν τη απουσία του».

Μάλιστα αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ την εποχή του μνημονίου τους πέταγαν πέτρες. Οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα κυνηγάνε εμένα με πέτρες και με σφαίρες που γράφανε στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει και έχει κυβερνήσει, να ταυτίζεται με τους τραμπούκους».