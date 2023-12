Αδ. Γεωργιάδης: Νέα εποχή στην αγορά εργασίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα, παρά τη δεκαετή κρίση και την πανδημία, αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης, στο «Global Labor Market Conference», στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Τόνισε επίσης, ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και η επανάσταση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργούν μια νέα εποχή στην αγορά εργασίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η τεχνολογία μας δίνει την ευκαιρία ως χώρα να προσελκύσουμε όσους περισσότερους γίνεται ψηφιακούς νομάδες, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εξ αποστάσεως και μακριά από την πατρίδα τους. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση, φτιάχνουμε τις υποδομές μας παρέχοντας πολύ γρήγορο και δυνατό Internet σε όλη τη χώρα και δίνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα. Ήδη έρχονται στην Ελλάδα για να δουλέψουν από τη Βόρεια Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική».

Ο Αδ. Γεωργιάδης επισήμανε επίσης, το πρόγραμμα «Reskilling» και «Upskilling» που σχεδιάζεται και υλοποιείται στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόγραμμα επανεξειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μας στην πρόσφατης ιστορίας μας. Έχουμε την ευλογία να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας έχει δώσει τεράστια χρηματοδότηση, συγκριτικά με την κλίμακα της οικονομίας μας, μέσω του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ για την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού μας, τα επόμενα χρόνια».

Global Labor Market conferenceστο X: ""Public-private partnerships with tech giants have given Greek STEAM the advanced digital skills needed for today's workforce, said @labourgovgr H.E. @AdonisGeorgiadi. #GLMC2023 pic.twitter.com/C7nMkiuAWz / X https://t.co/OArFGodW3V