Αδ. Γεωργιάδης: Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού

«Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" για τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην Αστυνομία που αναφέρει ότι δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τις έρευνες.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πως δεν είναι στις αρμοδιότητες του ΕΚΑΒ να ενημερώσει τις Αρχές για οποιοδήποτε περιστατικό. Είπε ακόμα πως οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν τα αίτια θανάτου της 16χρονης.

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την τηλεφωνική κλίση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Το ΕΚΑΒ πήγε άμεσα. Παρελήφθη πρακτικά νεκρό. Ήταν άσφυγμο με μυδρίαση, ουσιαστικά είχε πεθάνει», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε πως οι γιατροί του Ευαγγελισμού «έπεσαν πάνω του, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Έλεγξα το βράδυ ο ίδιος τα βήματα που έκαναν, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά. Έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να επαναφέρουν ένα κορίτσι που ουσιαστικά είχε πεθάνει πριν πάει στο νοσοκομείο».

Σχετικά με την ενημέρωση της Αστυνομίας, «η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης έγινε από το νοσοκομείο. Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ για την ενημέρωση. Η αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το τι έγινε από εκεί και πέρα ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού, δεν μπορώ να σας το πω», είπε.

Από το νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, τόνισε ο υπουργός.