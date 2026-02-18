Αδ. Γεωργιάδης για Ζ. Κωνσταντοπούλου: Με έβριζε χυδαία κι εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου (vid)

Για «εξομοίωση του θύτη με το θύμα» έκανε λόγο ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο, η διαμάχη που έχει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να τον κατηγορεί για «ισαποστακισμό» και «φόβο» απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό Υγείας γιατί ενώ έχει τόσες αρμοδιότητες στον τομέα του «τσακώνεται για μια εβδομάδα» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την αντίδραση του υπουργού Υγείας.

«Δεν μπορείτε εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα… Κι εσείς θα αποφασίσετε ποιο είναι το θύμα…», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης όταν του είπε ο δημοσιογράφος «δεν θα αποφασίσω εγώ ποιος είναι το θύμα»

«Όλο αυτό ξεκίνησε… εγώ είμαι στο γραφείο μου, δεν είμαι καν στη Βουλή, κι αυτή αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή. Κι εγώ πάω κι απαντάω στις ύβρεις. Αυτό για τον κ. Παπαχλιμίντζο είναι “τσακώνεστε”; Σοβαρά μιλάτε; Δηλαδή, αν σε πω εγώ “Παπαχλιμίντζο, τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις”, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης

«Αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε, γιατί μπορώ να πιάσω όλους στο στόμα μου και τότε θα είναι χειρότερα τα πράγματα…», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνετε είναι χυδαίο, με συγχωρείτε πολύ! Ήταν χυδαίο αυτό που κάνατε πριν, με εξομοιώσατε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου! Δεν το δέχομαι! Παρακαλώ πολύ! Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και μετά πάει κάποιος και λέει «αυτή φορούσε μίνι», αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος, αυτό κάνατε πριν», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.