Άδ. Γεωργιάδης για τους Bob Vylan: Σοκαριστικό το μίσος που έχουν ορισμένοι άνθρωποι

Τον αποτροπιασμό του για τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη Bobby Vylan και του κοινού του εξέφρασε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει, ενώ ο τραγουδιστής υποτίθεται ότι πολεμά τον ρατσισμό, τα βίντεό του περιλαμβάνουν ειρωνεία και γέλια για τον θάνατο του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε ζωντανή μετάδοση, προκαλώντας χειροκροτήματα από το κοινό.

Ο υπουργός τονίζει την αντίφαση ανάμεσα στις ιδέες υπέρ της Παλαιστίνης και την ακραία βιαιότητα, εκφράζοντας αδυναμία να κατανοήσει πώς άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο. Εκφράζει επίσης την ελπίδα να μην εμφανιστεί ποτέ στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Είναι σοκαριστικό το μίσος που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν για συνανθρώπους τους, απλά και μόνον διότι δεν αντέχουν τις ιδέες τους. Δείτε το βίντεο αυτού του Bobby Vylan. Αυτός υποτίθεται πολεμά τον ρατσισμό, βρίζει το Ισραήλ διότι «διαπράττει γενοκτονία», θέλει ελεύθερη Παλαιστίνη (έχει την σημαία της καρφωμένη στις συναυλίες του) και τελικά κατέληξε σε αυτό το εμετικό βίντεο να ειρωνεύεται και να γελάει με τον νεκρό Charlie Kirk διότι τον σκότωσαν….και να γελάει και να χειροκροτά και ο κόσμος από κάτω διότι ένας συνάνθρωπος τους δολοφονήθηκε σε ζωντανή μετάδοση μπροστά στην οικογένεια του….πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να φέρονται έτσι. Είναι σοκαριστικά άρρωστο όχι τόσο οι αηδίες που λέει αυτός, όσο η αντίδραση του κοινού από κάτω που γελάνε και χειροκροτούν. Ελπίζω πραγματικά ποτέ να μην έρθει στην Ελλάδα!»