Άδ. Γεωργιάδης για τον Δείκτη Διαφθοράς Δημοσίου στην Ελλάδα: Από την 94η θέση το 2012, στην 56η το 2025

Στοιχεία για την εξέλιξη της θέσης της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς Δημοσίου (Corruption Perceptions Index – CPI) της Transparency International παρουσίασε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η ΝΔ παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ το 2012 τον δείκτη στην 94η θέση και τον παρέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ στην 58η θέση.

Όπως σημειώνει, το 2019 η χώρα βρισκόταν στην 60ή θέση, ενώ το 2025 κατατάσσεται στην 56η θέση, γεγονός που – όπως αναφέρει ο ίδιος – αποτυπώνει βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας ως προς τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα ο υπ. Υγείας έγραψε:

«Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς Δημοσίου στην Ελλάδα (Στοιχεία από Transparency International)

Η Ν.Δ παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ το 2012 τον δείκτη στην 94η θέση και τον παρέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 στην 58η θέση. Το 2019 η Ν.Δ τον παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ στην 60η και το 2025 η θέση μας επί Ν.Δ πήγε στο 56.

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) που δημοσιεύεται ετησίως από τη Διεθνή Διαφάνεια (Transparency International), είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος δείκτης διαφθοράς στον δημόσιο τομέα. Κατατάσσει 180 χώρες με βάση το πόσο διεφθαρμένοι θεωρούνται οι δημόσιοι τομείς τους από ειδικούς».