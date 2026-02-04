Αδ. Γεωργιάδης για συνδικαλιστές στα Γιάννενα: Δεν απέφυγα το διάλογο, απάντησα στους «μύθους» στο ΕΣΥ (vid)

Στα Γιάννενα βρέθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπου εγκαινίασε τον νέο Αξονικό Τομογράφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και επιθεώρησε τα έργα των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, ενώ όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτηση το βράδυ, κατά την επίσκεψή του βρέθηκε αντιμέτωπος με συνδικαλιστές, τους οποίους δεν προσπάθησε να αποφύγει, αλλά επέλεξε να συνομιλήσει μαζί τους δημόσια, μέσα στο αμφιθέατρο, παρουσία εργαζομένων και καλεσμένων.

Ο κ. Γεωργιάδης ανήρτησε βίντεο με στιγμιότυπα από τη ζωντανή συζήτηση, όπου φαίνεται ότι, στο τέλος, οι συνδικαλιστές υποχρεώθηκαν να τον χειροκροτήσουν, αν και μια μικρή μειοψηφία εξέφρασε αντίδραση με γιουχαϊσματα. Απαντώντας, ο υπουργός σημείωσε:

«Τα "ου" δείχνουν την ιδεολογική σας τύφλωση και την αντιδημοκρατικότητά σας. Εγώ σας άνοιξα την πόρτα, σας έδωσα τον λόγο, μιλήσατε χωρίς να σας διακόψει κανείς, έδωσα απαντήσεις κι εσείς δεν εκτιμάτε και αρχίζετε τα "ου". Αυτός είναι ο λόγος που παραμένετε συμμορία της μιζέριας».

«Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τον διάλογο οργανωμένο ανά επιχείρημα - τι έλεγαν ως κατηγορία και πώς τους απάντησα. Μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε ποιος είπε την αλήθεια και ποιοι προκαλούν φασαρία για τη φασαρία. Εγώ δεν φοβάμαι τον δημόσιο, ζωντανό διάλογο, διότι πλέον έχουμε σοβαρό έργο στο ΕΣΥ να δείξουμε», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Είμαι υπερήφανος για το ότι μπορώ να σας παρουσιάσω αυτό το βίντεο το οποίο σας καλώ να το δείτε. Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής:

Σήμερα επισκέφθηκα το ΠΓΝ Ιωαννίνων, ένα σπουδαίο νοσοκομείο, του οποίου τον προϋπολογισμό αυξήσαμε κατά 100% από το 2019 και έχουμε αυξήσει συνολικά το προσωπικό του κατά 30% από το 2019. Ένα Νοσοκομείο που παρά την μεγάλη προσέλευση ασθενών έχει μειώσει τις αναμονές στα ΤΕΠ κάτω από τις 4 ώρες και τις αναμονές για ψυχρό χειρουργείο κάτω από τους 10 μήνες.

Στην είσοδο πριν πάω να κάνω τα εγκαίνια τα νέου Αξονικού και να επιθεωρήσω τα έργα των νέων ΤΕΠ, με περίμεναν με λουλούδια και χειροκροτήματα. Μέσα όμως κοντά στο αμφιθέατρο που είχαμε την κοπή της πίτας ήταν μαζεμένοι καμμία 30αρια συνδικαλιστές της Αριστεράς με τα γνωστά συνθήματα τους. Αντί να τους αποφύγω πήγα σε αυτούς και τους κάλεσα σε δημόσιο διάλογο μέσα στο αμφιθέατρο ενώπιον των εργαζομένων και των καλεσμένων.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τον διάλογο αυτό, μονταρισμένο αννα επιχείρημα δηλ το τί έλεγαν ως κατηγορία και το τί τους απάντησα. Μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε ποιος είπε την αλήθεια και ποιοι κάνουν φασαρία για την φασαρία.

Δείτε το και πείτε μου!

Εγώ τον δημόσιο ζωντανό διάλογο δεν τον φοβάμαι διότι πλέον έχουμε σοβαρό έργο στο ΕΣΥ να δείξουμε».