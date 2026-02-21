Άδ. Γεωργιάδης για πρόγραμμα «κατ' οίκον»: Οι ουρές και η ταλαιπωρία στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αποτελούν πλέον παρελθόν

«Με την συμπλήρωση οκτώ μηνών για το πρόγραμμα «κατ´ οίκον» των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) καταφέραμε να μειώσουμε τις απορριπτόμενες συνταγές σε ποσοστό 0,28% από τα συνολικά αιτήματα, ήτοι 103 απορρίψεις στα 136.000 αιτήματα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η ταλαιπωρία στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αποτελεί για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους πλέον παρελθόν.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Κατά την έναρξη του προγράμματος το ποσοστό αυτό ήταν 12%. Τότε μας έκαναν ερωτήσεις στην Βουλή και καταγγελίες. Τώρα που όλοι εξυπηρετούνται άψογα σιωπή. Την εβδομάδα που διανύουμε ξεκίνησε και η αποστολή των ΦΥΚ στα Ιδιωτικά Φαρμακεία. Οι ουρές και η ταλαιπωρία στα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους πλέον είναι παρελθόν»