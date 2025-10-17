Αδ. Γεωργιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνεις - Προλαβαίνεις να το αλλάξεις

Η είδηση πως το επικείμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα έχει τον τίτλο «Ιθάκη» προκάλεσε το δηκτικό σχόλιο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας στον πρώην πρωθυπουργό πως «προλαβαίνεις να αλλάξεις τίτλο».

«Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του στο Χ.

«Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις…», επισήμανε ο υπουργός Υγείας στον κ. Τσίπρα.

Η ανάρτηση του κ Γεωργιάδη:

