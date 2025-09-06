Τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που συντελούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε εκδήλωση του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Το ΕΣΥ άλλαξε», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας μεταξύ άλλων την ικανοποίησή του για το έργο που έχει υλοποιηθεί στον τομέα της Υγείας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας, στην ομιλία του, τόνισε ότι, παρά την κριτική της αντιπολίτευσης και τις γκρίνιες των συνδικαλιστών, το ΕΣΥ σήμερα δεν θυμίζει το παλιό.

«Παρά την γκρίνια, παρά τη μιζέρια, παρά τα όσα προσπαθεί η αντιπολίτευση ή οι συνδικαλιστές να περάσουν ως εικόνα για το ΕΣΥ, το ΕΣΥ σήμερα δεν είναι αυτό που ήταν και σε λίγους μήνες θα είναι ακόμα πολύ καλύτερο», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι στο πλαίσιο των ψηφιακών αλλαγών, από την 1η Οκτωβρίου, όλα τα ραντεβού με γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων θα είναι διαθέσιμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της πλατφόρμας findmydoctors.gr και της εφαρμογής myHealth app.

Παράλληλα, σημείωσε ότι περισσότερα από 14 εκατομμύρια ραντεβού προστίθενται στο σύστημα, ενώ σε κάθε νοσοκομείο δημιουργείται ειδικό γραφείο της Ένωσης Ασθενών για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο διεκδίκησής τους.

Επισήμανε ακόμη ότι σημαντική μείωση σημειώνεται στις αναμονές στα μεγάλα νοσοκομεία, όπως ο Ευαγγελισμός, το Ιπποκράτειο, το ΚΑΤ, το Γεννηματάς και το Αττικόν, που πλέον δεν ξεπερνούν τις 5,5 ώρες. Παράλληλα, ανέφερε ότι ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων κατ' οίκον και σύντομα θα ενταχθούν και τα φάρμακα υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, με στόχο την εξάλειψη των ουρών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Σπύρος Δοξιάδης», που ήδη έχει φτάσει σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες, με σχέδια επέκτασης σε επιπλέον παθήσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εφαρμογή myHealth app δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ιατρικά τους δεδομένα μέσω κινητού, προσφέροντας ασφάλεια και καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

«Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το ΕΣΥ άλλαξε και έγινε καλύτερο, χάρη στις προσπάθειες όλων μας», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Καρδιογράφημα, πίεση και παλμοί από το κινητό !

Με τη σειρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά στη χώρα υλοποιούνται χειροπιαστές δράσεις που μειώνουν τις ανικανοποίητες ανάγκες στην υγεία, μέσα από Κινητές Μονάδες Υγείας και το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», που ήδη έχει σώσει χιλιάδες ζωές.

Τόνισε ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν το ισχυρότερο όπλο απέναντι σε ασθένειες όπως τα καρδιαγγειακά, ενώ προειδοποίησε για τους κινδύνους της παραπληροφόρησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι από τον Μάρτιο του 2026 οι πολίτες θα μπορούν μέσω κινητού να κάνουν καρδιογράφημα, να μετρούν πίεση και παλμούς, και τα δεδομένα θα αποστέλλονται απευθείας στον γιατρό τους. Οι έγκυες γυναίκες θα παρακολουθούν τον διαβήτη κύησης εξ αποστάσεως, με συνεχή φροντίδα.

Επιπλέον, το myHealth app θα παρέχει διαλογή συμπτωμάτων και ιατρικές συμβουλές σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα δίνει και αυτόματη περίληψη της ιατρικής επίσκεψης στο κινητό ασθενή και γιατρού. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση που αλλάζει ριζικά την εμπειρία του πολίτη με το σύστημα υγείας.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στο πλαίσιο της ομιλίας του, ανέφερε ότι άξονες της στρατηγικής για το ΕΣΥ είναι: η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας, η ισότιμη πρόσβαση για όλους, οι ποιοτικές υπηρεσίες με ευρωπαϊκά πρότυπα και η προσαρμογή στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το δημογραφικό και η στροφή από την ασθένεια στην πρόληψη.

Επισήμανε ότι την τελευταία τετραετία η χρηματοδότηση στην υγεία αυξήθηκε 74% και στα νοσοκομεία 120%, και πρόσθεσε ότι φέτος καταγράφεται ρεκόρ χειρουργείων με άνοδο 13% σε σχέση με το 2023. Επίσης, ανέφερε ότι αυξήθηκε σημαντικά το προσωπικό και οι χειρουργικές αίθουσες σε λειτουργία, ότι οι λίστες αναμονής παρακολουθούνται στενά και ότι το ΕΣΥ βελτιώνεται συνεχώς.

500.000 πολίτες πάσχουν από βαριές ψυχικές νόσους και άνοια

Επίσης, ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ανέφερε ότι για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν να ασκούν ιδιωτικό έργο εντός και εκτός νοσοκομείων, υιοθετώντας μια κεντροευρωπαϊκή πρακτική που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον ρόλο του ΕΣΥ και να μειώσει την ιδιωτική δαπάνη υγείας.

Όσον αφορά τον τομέα της ψυχικής υγείας, ανέφερε ότι το νέο Εθνικό Δίκτυο Ψυχικής Υγείας και ο Οργανισμός για τις Εξαρτήσεις έχουν μετασχηματίσει πλήρως την παροχή υπηρεσιών οξείας φροντίδας.

Παράλληλα, τόνισε ότι περίπου 500.000 άνθρωποι πάσχουν από βαριές ψυχικές ή αναπτυξιακές νόσους ή άνοια, ενώ η φροντίδα τους επηρεάζει συνολικά δύο εκατομμύρια πολίτες. Απαιτούνται περισσότερες κλίνες και υποστήριξη στο σπίτι, που ετοιμάζονται και θα νομοθετηθούν σύντομα, πρόσθεσε ο κ. Βαρτζόπουλος.

Το υπουργείο Υγείας επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, επισήμανε ότι το υπουργείο επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ κυρίως μέσω νέων προσλήψεων και πρόσθεσε ότι τον Ιούνιο του 2019 υπηρετούσαν στο ΕΣΥ 78.272 άτομα, ενώ τον Μάιο του 2024 ο αριθμός τους ανήλθε σε 86.138, με αύξηση 7% στους γιατρούς, 11% στους νοσηλευτές και 10,5% στο λοιπό προσωπικό.

Σύντομες ομιλίες έκαναν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Άρης Αγγελής, αναφερόμενος στη φαρμακευτική πολιτική, και η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Μαρία Κράββαρη, η οποία ανέφερε ότι η δημόσια υγεία είναι υπόθεση όλων αλλά και θεμέλιο για μια δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία.

Ένταση επικράτησε στην εκδήλωση όταν εργαστηριακοί γιατροί έκαναν παρέμβαση, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Γεωργιάδη, διαμαρτυρόμενοι για το claw back. Ο υπουργός τους απάντησε ότι επί θητείας του το claw back μειώθηκε κατά 20 μονάδες.