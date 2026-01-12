Αδ. Γεωργιάδης: Επέστρεψαν στον ΕΟΔΥ οι παρανόμως απολυθέντες του ΚΕΕΛΠΝΟ επί Πολάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε ανακοίνωση για την επιστροφή των πρώην εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ, επισημαίνοντας ότι, οκτώ χρόνια μετά τις απολύσεις τους, όλοι επανήλθαν στην εργασία τους ως υπάλληλοι του ΕΟΔΥ.

Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι οι απολύσεις είχαν γίνει με εντολή του τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, ενώ οι εργαζόμενοι υπηρετούσαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Όπως τονίζει, «ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών», κάνοντας ειδική αναφορά στον κ. Πολάκη.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως πλήρη δικαίωση των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «μια διαρκή υπενθύμιση σε όσους ασκούν εξουσία ότι δεν πρέπει να καταχρώνται αυτής».

Παράλληλα, αναφέρεται στον Σταμάτη Πούλη, ο οποίος, όπως σημειώνει, αποδέχθηκε αρχικά τον διορισμό του, αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε, επιλέγοντας να συνεχίσει τη ζωή του διαφορετικά, «δικαιωμένος», όπως προσθέτει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα μετά από 8 χρόνια από την απόλυση τους από το τότε ΚΕΛΠΝΟ με εντολή του @pavpol2222

επέστρεψαν ως υπάλληλοι του νυν ΕΟΔΥ όλοι οι παρανόμως απολυθέντες. Ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών και κυρίως του κ. Πολάκη. Η σημερινή τους δικαίωση ας είναι μια διαρκής υπενθύμιση σε όσους ασκούν εξουσία ότι δεν πρέπει να καταχρώνται αυτής. Ο @stamatispoulis αφού αποδέχθηκε τον διορισμό του στην συνέχεια παραιτήθηκε για να συνεχίσει την ζωή του διαφορετικά αλλά δικαιωμένος!»