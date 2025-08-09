Άδ. Γεωργιάδης: Διαστρεβλώθηκαν όσα έγιναν κατά την επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Ρόδου

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο Facebook, αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Ρόδου, για την οποία, όπως λέει, μερίδα ΜΜΕ διαστρέβλωσαν παρουσιάζοντάς την ως «χάος» και «σύγκρουση με τους εργαζόμενους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Για την φετινή μου επίσκεψη στο Νοσοκομείο Ρόδου και όσα διαβάσατε:

Δείτε τώρα πώς διαστρεβλώνονται τα γεγονότα, εάν θέλουν τα ΜΜΕ να τα διαστρεβλώσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Σίγουρα θα είδατε τα διαδοχικά δημοσιεύματα για το «εκρηκτικό κλίμα» στην επίσκεψη μου φέτος στο Νοσοκομείο Ρόδου, «τους διαπληκτισμούς μου με το ιατρικό προσωπικό» κλπ. Ε, τώρα θα σας αποδείξω, με ατράνταχτες αποδείξεις ότι όσα διαβάσατε είναι η μισή αλήθεια, δηλαδή χειρότερο από ψέμα.

Πέρσι, πρώτο μου έτος ως Υπουργός Υγείας επισκέφθηκα, μεταξύ άλλων και το Νοσοκομείο της Ρόδου. Μάλιστα με συνόδευε και ο κ. Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος. Στην είσοδο με περίμεναν πάνω από 150 διαδηλωτές με ντουντούκες κλπ, συνθήματα και φωνές και τελικά έμεινα εκεί στην είσοδο και κάναμε έναν ζωντανό διάλογο με την πρόεδρο των εργαζομένων τότε που είχε πραγματικά συγκεντρώσει πολύ κόσμο.

Τον κάναμε στην είσοδο διότι εκεί ήταν συγκεντρωμένος ο κόσμος και δεν ήθελα να προκαλέσω φασαρία με την με την πίεση της αστυνομίας είσοδο μου σε αυτό. (για του λόγου το αληθές σας παραθέτω κάτω στις δύο πρώτες φωτό, το συγκεντρωμένο έξω από το νοσοκομείο πλήθος και σας παραθέτω και αυτό το περσινό άρθρο για τα γεγονότα στην είσοδο του Νοσοκομείου το 2024: https://www.in.gr/.../georgiadis-se-ekriktiko-klima.../ https://www.iefimerida.gr/.../epeisodio-georgiadi-me...). Τα κανάλια έπαιζαν στιγμιότυπα επί μέρες και εγώ δεσμεύθηκα να κάνω κάποια πράγματα για το νοσοκομείο (σχεδόν όλα έγιναν, πλην του ότι αν και άνοιξα 50 θέσεις νοσηλευτών δεν βρήκαμε τόσους καθώς έκαναν αίτηση μόνον 15 και ακόμη ψάχνουμε κι άλλους).

Φέτος και ενώ είχε προηγηθεί τον Μάιο ένας μήνας που το Νοσοκομείο της Ρόδου δήθεν «κατέρρεε», με συγκεντρώσεις στο Εργατικό Κέντρο κλπ με τον κ. Διοικητή της ΥΠΕ κ. Ροϊλό και τον εκτελούντα χρέη Διοικητού και Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Σοκορέλο αντιμετωπίσαμε ένα προς ένα τα ψεύδη για το Νοσοκομείο Ρόδου, δεν υπήρξε καμμία από τις παραιτήσεις των ιατρών που προαναγγέλλονταν και επανήλθε η ηρεμία στο Νοσοκομείο. Εν όψει λοιπόν φέτος της επίσκεψης μου κάλεσαν τα σωματεία της νήσου σε κινητοποιήσεις στο Νοσοκομείο εναντίον μου: https://www.dimokratiki.gr/.../kinitopiisi-me-aformi-ton.../

Φθάνουμε λοιπόν με τον κ. Διοικητή της 2ας ΥΠΕ κ. Ροϊλό και τον εκτελούντα χρέη Διοικητού του Νοσοκομείου κ. Σοκορέλο (εγώ είχα μαζί μου και τον γιο μου τον Περσέα που ήταν και πέρσι μαζί μου) στην είσοδο του Νοσοκομείου και περιμένουμε να δούμε την φετινή κινητοποίηση μετά από όλα αυτά και τί βλέπουμε; Κανένας! (Για του λόγου αληθές σας παραθέτω μερικές φωτό είναι η 3η και μετά φωτό, που ανενόχλητος, αφού χαιρετώ μερικούς εργαζόμενους εισέρχομαι στο νοσοκομείο χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ πέρσι έμεινα έξω διότι δεν μπορούσα να μπω από τους διαδηλωτές) Ούτε ένας διαδηλωτής. Μηδέν! Πέρσι οι εικόνες που είδατε, φέτος μόνον μερικοί εκπρόσωποι των συνδικαλιστών, που μου ζήτησαν ευγενικά συνάντηση και τους οποίους κάλεσα με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο Αμφιθέατρο σε ανοικτή συζήτηση. Δεν είχαμε άλλωστε να κρύψουμε κάτι, διότι το Νοσοκομείο λειτουργεί φέτος πολύ καλά, έχει ρεκόρ παραγωγής χειρουργείων, μηδενικές αναμονές για ψυχρά χειρουργεία λόγω εξάντλησης της λίστας των αναμονών μέσω των απογευματινών χειρουργείων, έχει ανακαινιστεί το μισό ήδη και θα εγκαινιάσουμε δύο νέες κλινικές την άλλη Δευτέρα κλπ ελλείψεις φυσικά υπάρχουν, ειδικά στον Παθολογικό τομέα αλλά πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις, το Νοσοκομείο όμως πάει μία χαρά και γί´αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Σοκορέλο.

Η συνάντηση με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους πήγε σε γενικές γραμμές καλά, για να έχετε μία αίσθηση των δήθεν φοβερών αντιδράσεων σε σύνολο 601 εργαζομένων στο Νοσοκομείο πρέπει να είχαν έρθει περίπου 12 εργαζόμενοι, εγώ πράγματι ξεκίνησα έντονα διότι το προηγούμενο διάστημα είχε λοιδωρηθεί αδίκως πολύ αυτό το Νοσοκομείο και είχε αδικηθεί η πολύ μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί φέτος με πέρσι.

Είπαν οι συνδικαλιστές τις διεκδικήσεις τους, όχι όλες λάθος, πχ στις παθολογικές κλινικές έχουμε πράγματι ελλείψεις πιο σοβαρές και ακόμη δεν βρήκαμε τους 50 Νοσηλευτές που θέλουμε, αλλά όλοι μας συμφωνήσαμε στο τέλος ότι το Νοσοκομείο έχει κάνει πρόοδο και ότι λειτουργεί καλά (οι ανησυχίες τους δεν αφορούσαν τόσο στον παρόντα όσο στον μέλλοντα χρόνο, εάν δεν δράσουμε τώρα κλπ) όλα αυτά έγιναν ενώπιον όλων των ΜΜΕ και χωρίσαμε αγαπημένοι, βγάλαμε μάλιστα μαζί και αναμνηστικές φωτό στην έξοδο αγαπημένοι (είναι η τελευταία φωτό πριν φύγω από το Νοσοκομείο μετά την δήθεν μεγάλη μας σύγκρουση). Κανένα πρόβλημα απολύτως. Την σχετική φωτό, που βγάλαμε όλοι μαζί διοίκηση και συνδικαλιστές σε εξαιρετικό κλίμα στο πέρας της συζητητής, σας την παραθέτω εδώ για να την έχετε και να δείτε ποιος σας λέει την αλήθεια και ποιος σας χειραγωγεί.

Τί βγήκε από όλη αυτή την πολύ ωραία και ήρεμη γενικά επίσκεψη μου; …χάος! Δήθεν φοβερή φασαρία, «σύγκρουσή μου με τους εργαζόμενους» Κλπ γιατί:

Διότι πράγματι για 5’ το πολύ, υπήρξε μια στιγμή μεγάλης έντασης, όταν ένας ιατρός (αυτός με την άσπρη μπλούζα που βλέπετε στα βίντεο και φωνάζει) συγκρούστηκε σφοδρά με τον εκτελούντα χρέη Διοικητή και Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ορθοπεδικό χειρουργό κ. Σοκορέλο. Το ότι έσπευσα να πάρω το μέρος και να υπερασπιστώ με ένταση ομολογώ, τον κ. Σοκορέλο προκαλώντας την μήνιν του αντιδικούντα με αυτόν ιατρό, ο οποίος αποχώρησε μόνος του (και δεν τον έδιωξε κανένα σεκιούριτι) φωνάζοντας και κατηγορώντας μας, έγινε το αντικείμενο αυτής της επικοινωνιακής εκμετάλλευσης.

Σημειώστε ότι η σύγκρουση είναι μεταξύ δύο ιατρών (άρα οι κατηγορίες προς εμένα ότι φέρθηκα απρεπώς στους γιατρούς που δινουν μάχες είναι παράλογες αφού υπερασπίστηκα τον ένα γιατρό, έναντι των κατηγοριών εναντίον του από έναν άλλο γιατρό) για οικονομικούς λόγους.

Συγκεκριμένα ο κ. Διοικητής έκοψε μηνιαίες αμοιβές στον γιατρό αυτόν (και σε άλλους) διότι τις θεώρησε παράνομες, έχοντας προκαλέσει την οργή του φωνασκούντος για τα χρήματα που έχασε (κατά την γνώμη του αδίκως). Η σύγκρουση δεν αφορούσε στην λειτουργία του Νοσοκομείου αλλά στα χρήματα του. Μάλιστα κάποιοι εκ των παρισταμένων φώναζαν ότι αυτά δεν πρέπει να λέγονται δημοσίως ενώπιον των ΜΜΕ, τα οποία όμως δεν ανέδειξαν αυτή την διάσταση, καθώς δεν εξυπηρετούσε το αφήγημα του «κακού» και «φωνακλά» Γεωργιάδη. Η στιγμή δε της έκρηξης μου ήταν όταν ο φωνασκών ιατρός (δεν γράφω το όνομα του για να μην τον εκθέσω, όλοι μας δικαιούμαστε μερικές κακές στιγμές) ήταν όταν μας αποκάλεσε ανήθικους και κυρίως τον συνάδελφο του ιατρό κ. Σοκορέλο (ο οποίος έλεγε ψέματα κλπ κατ' αυτόν κλπ), φράση που με έκανε να φωνάξω (να τσιρίξω σύμφωνα με το βίντεο)… κακώς φώναξα αυτό το ένα λεπτό; Κακώς! Αλλά είναι δίκαιο από μια τόσο πολύωρη ήρεμη και ωραία επίσκεψη, να παίζουν αυτό το ένα λεπτό, για να διαστρεβλώσουν το τί πραγματικά συνέβη φέτος;

Και λίγα λόγια για τον κ. Σοκορέλο, τον εκτελούντα χρέη διοικητού, έως ότου διορίσουμε διοικητή. Πρόκειται περί ενός από τους καλύτερους ορθοπεδικούς χειρουργούς της Χώρας μας με πάνω από 25.000 επεμβάσεις. Πάκο έχω στο γραφείο μου τις ευχαριστίες ασθενών, διότι τους έσωσε την ζωή. Παρά το φουλ πρόγραμμα του στο Νοσοκομείο στο οποίο ξέρει τους πάντες και τον ξέρουν όλοι, αφού εκεί εργάζεται 30 χρόνια, δέχθηκε να κάνει και τον διοικητή και ανέλαβε και αυτή την δουλειά με κέφι και ενθουσιασμό. Πρακτικά δεν φεύγει καθόλου από το Νοσοκομείο και με έχει παρακαλέσει να διορίσω άμεσα διοικητή, διότι θέλει να αφιερωθεί στα ιατρικά του καθήκοντα, ως Διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας. Ναι ξέροντας από μέσα πρόσωπα και πράγματα, έκοψε πολλές δαπάνες και προφανώς δυσαρέστησε και πολύ κόσμο εξ' αυτού, αλλά δεν θα τον άφηνα ποτέ ανυπεράσπιστο μετά από τόση δουλειά που έχει ρίξει, όλα αυτά τα χρόνια για το ΕΣΥ! Τον ευχαριστώ θερμά.

Κοντολογίς η συνάντηση πήγε μία χαρά, μεγάλη φασαρία δεν είχε, οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις φέτος ήταν μηδενικές μπροστά σε ό,τι είχε γίνει πέρσι, η αντιπαράθεση που είδατε είχε έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά, το Νοσοκομείο λειτουργεί καλά και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν για το μέλλον του λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, άλλωστε για αυτό κάνω αυτά τα ταξίδια. Τέλος την παράλλη εβδομάδα θα κάνουμε τα εγκαίνια των κλινικών που ήδη ανακαινίστηκαν και του χρόνου και των υπολοίπων. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο διαρκώς να το εμπιστεύεστε!»