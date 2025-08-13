Αδ. Γεωργιάδης: Διαψεύδει ότι το Καραμανδάνειο απειλείται και ότι έχει πιάσει φωτιά
Αδ. Γεωργιάδης: Διαψεύδει ότι το Καραμανδάνειο απειλείται και ότι έχει πιάσει φωτιά

13/08/2025 • 22:05
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2025 • 22:05
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά, ανέφερε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση του στο X.

Ο υπουργός σημείωσε φωτογραφία χρήστη του Χ, υποστηρίζοντας πως είναι από περσινή φωτιά και προσθέτοντας ότι αν ο χρήστης δεν κατεβάσει την εν λόγω ανάρτηση «το Υπουργείο Υγείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων». 

Το μίσος ορισμένων για να κάνουν Αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φθάσει σε σημείο αρρώστιας. Το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά. Η φωτό που ανέβασε ο «κύριος» αυτός είναι από την περσινή φωτιά. Του ζητώ αμέσως να την κατεβάσει και να ανασκευάσει αλλιώς το Υπουργείο Υγείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτής της δύσκολης κατάστασης για να προκληθεί πανικός και πιθανόν εξ αυτού ατυχήματα δεν θα καρποφορήσει.

