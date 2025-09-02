Αδ. Γεωργιάδης από Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο

«Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, χαρακτηρίζοντάς την ως την πιο εντυπωσιακή έως σήμερα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), κάλεσε το κοινό να παρακολουθήσει το σχετικό βίντεο, επισημαίνοντας τη θετική πορεία του ΕΣΥ και τις μαρτυρίες ασθενών που.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Από όσα βίντεο έχω ανεβάσει μέχρι σήμερα και από όσες επισκέψεις έχουμε κάνει, αυτό το βίντεο και αυτή η επίσκεψη στο Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως είναι ό,τι το καλύτερο. Θα ήθελα πραγματικά να δείτε με τα μάτια σας την πρόοδο του ΕΣΥ και να ακούσετε τους ίδιους τους ασθενείς μας και το τί λένε. Φυσικά έξω περίμεναν όπως πάντα για διαμαρτυρίες, αλλά νομίζω ότι πλέον αυτά δεν έχουν καμμία απολύτως σημασία. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε! Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο!»