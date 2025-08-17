Αδ. Γεωργιάδης για 1566: Πάνω από 40.000 κλήσεις σε έναν μήνα - Το χιουμοριστικό βίντεο AI που ανάρτησε

Ένα χιουμοριστικό βίντεο που παρουσιάζει, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις δυνατότητες της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566 για ζητήματα υγείας ανήρτησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον λογαριασμό του στο Χ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βίντεο δημιουργήθηκε από μια «μικρή ομάδα ταλαντούχων παιδιών», ενώ το σενάριο υπογράφει ο ίδιος, τονίζοντας ότι είναι «100% δικό μου, όπως θα διαπιστώσετε».

Υπενθυμίζει επίσης ότι το 1566 είναι μια δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία για θέματα υγείας, η οποία έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 πολίτες μέσα σε έναν μήνα.

Επιπλέον, ενημερώνει πως από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διασύνδεση των τηλεφωνικών ραντεβού με τα νοσοκομεία, με στόχο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να έχουν ενταχθεί όλα.