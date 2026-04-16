Άδ. Γεωργιάδης: Αμερικανίδα συγκρίνει το σύστημα υγείας των ΗΠΑ με το ΕΣΥ και γκρεμίζει όλους τους μύθους

Βίντεο Αμερικανίδας που ζει στην Ελλάδα και συγκρίνει το σύστημα υγείας των ΗΠΑ με το ελληνικό, δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον λογαριασμό του στο X.

«Άλλο ένα βίντεο από μία Αμερικανίδα που συγκρίνει το σύστημα Υγείας των ΗΠΑ με το ΕΣΥ και γκρεμίζει όλους τους μύθους και την άδικη εικόνα που έχουμε για αυτό. Δείτε το και βγάλτε τα συμπεράσματά σας», γράφει ο κ. Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα ασκεί κριτική στο αμερικανικό σύστημα υγείας και όπως αναφέρει, πριν μετακομίσει, είχε επηρεαστεί από την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το αμερικανικό σύστημα αποτελεί πρότυπο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα που βίωσε ήταν διαφορετική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, όπως αναφέρει, η εμπειρία της όταν χρειάστηκε να επισκεφθεί γενικό γιατρό. Μέσω εφαρμογής κατάφερε να εντοπίσει γιατρό, να κλείσει ραντεβού και να εξεταστεί μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχή επικοινωνία που έχει με τον παιδίατρο της κόρης της στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι μπορεί να λάβει άμεσες οδηγίες οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης και στο κόστος ιατρικών υπηρεσιών, περιγράφοντας την εμπειρία της μητέρας της, η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση βλεφαροπλαστικής στην Ελλάδα.



