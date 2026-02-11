Αδ. Γεωργιάδης: Ακραία συκοφαντική η δήλωση Καραγεωργοπούλου για Δένδια

Την άποψη πως ο Νίκος Δένδιας θα έπρεπε να καταθέσει μήνυση κατά της Έλενας Καραγεωργοπούλου εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας, σχολίασε τις δηλώσεις της βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία πλέον ανεξαρτητατοποιήθηκε, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ήθελε να καταθέτει ερωτήσεις στον Νίκο Δένδια, λέγοντας πως πρόκειται για «ακραίες συκοφαντικές δηλώσεις».

«Εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου.

Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια - Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο Action 24.

Στην επιστοολή για την αποχώρησή της από την ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Καραγεωργοπούλου έκανε λόγο για «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες», σημειώνοντας πως στο εσωτερικό του κόμματος υπήρχε ένα «φίλτρο» που δεν της επέτρεπε να εκφραστεί ελεύθερα.

«Αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμούς που συνοδεύονται από συμπεριφορές με έντονη αυτοαναφορικότητα ή με τις φιλοφρονήσεις σε ανώτερους υπουργούς της ΝΔ.