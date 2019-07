Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Ν. Δένδιας: Ξεκίνησε η συνάντηση με Πομπέο

Ξεκίνησε η συνάντηση του έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με τον αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

This morning, @SecPompeo met with Greek Foreign Minister @NikosDendias, at the Department of State. @USEmbassyAthens pic.twitter.com/Tnr8zgZN2o