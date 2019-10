«Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter, χαρακτήρισε «ψήφο εμπιστοσύνης την ιστορικά χαμηλή απόδοση του 10ετούς ομολόγου», ενώ ταυτόχρονα συνεχάρη την Υπηρεσία Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιτυχημένες προσπάθειές τους.

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός ανέφερε στο μήνυμά του:

«Η ιστορικά χαμηλή απόδοση του 1,5% για το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας αποτελεί ακόμα μια ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας και στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Θα ήθελα να συγχαρώ την Υπηρεσία Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιτυχημένες προσπάθειές τους».

The historically low yield of 1.5% for Greece's 10-year bond is yet another vote of confidence in the country's economy and strong growth prospects. I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance for their successful efforts.