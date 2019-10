Εύσημα Βεστάγκερ για τα ψηφιακά σχέδια του Κυρ. Πιερρακάκη

Εύσημα στον Κυριάκο Πιερρακάκη απέδωσε η Ευρωπαία επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, για το όραμα και τα σχέδια του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο μέγιστο την ψηφιακή τεχνολογία.



«Μεγάλη έμπνευση από το όραμα, τις φιλοδοξίες, τον σχεδιασμό και τις δράσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο την ψηφιακή τεχνολογία», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Ανταγωνισμού στον προσωπικό της λογαριασμό στo twitter.

Very inspired by the vision, ambition, planning and actions by @pierrakakis @MinDigitalGr to enable Greece to make the most of digital technology. pic.twitter.com/2eKCwbcjf3