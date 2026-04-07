«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Mάλλον δεν άρεσε και πολύ η αμεσότητα με την οποία αντέδρασε αυτή την φορά ο Κ. Μητσοτάκης με την άρση της βουλευτικής ασυλίας όσων τα ονόματα αναφέρονταν στην δικογραφία, την παραίτηση των μελών της Κυβέρνησης, αλλά και το διάγγελμά του, το οποίο είχε έντονο άρωμα και διάθεσης μεταρρυθμισμού. Όπως δεν άρεσε και το κάλεσμα προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Κακά τα ψέματα.

Πέρυσι σε διάφορες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα την εποχή της ξυλολιάδας η κυβέρνηση έδειχνε να θέλει τον χρόνο της για αντιδράσει πολιτικά και επικοινωνιακά. Από εκεί και πέρα υπάρχει η Δικαιοσύνη για να αποφανθεί για τις όποιες κατηγορίες. Έτσι γίνεται στη Δημοκρατία.

Δεν έχει αυτό τον ρόλο κανένα κόμμα ή πολιτικός που μπορεί ανέξοδα να κατηγορεί για « παρακράτος», « εγκληματική συμμορία», « αρχιερείς της διαπλοκής», ή να διαπιστώνει ότι η Κυβέρνηση δεν έχει την δεδηλωμένη, ότι είναι σε αποδρομή. Ασφαλώς και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης μπορούν και πρέπει να κάνουν την κριτική τους, να καταθέτουν προτάσεις. Αυτή είναι η δουλειά τους. Εδώ βλέπουμε κάτι άλλο όμως.

Ότι είναι έτοιμα να καταφύγουν στη συνήθη σκανδαλολογία και ηθικολογία που τροφοδοτεί τοξικότητα που με τη σειρά της δημιουργεί κινδύνους στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία με τον πλανήτη να έχει αρπάξει φωτιά. Υπάρχει κι αυτή η υποκρισία που δεν υποφέρεται όπως όταν κάποιοι ανακαλύπτουν ότι στην Ελλάδα γίνονταν και γίνονται ρουσφέτια. Να φωνάζουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταψηφίζουν το πέρασμα των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ.Να παριστάνουν ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα.

Δεν ξέρουν ότι από την εποχή που ήθελες 5-6 χρόνια για να πάρεις σύνταξη φτάσαμε στο σήμερα, όπου δεν χρειάζεται « παρέμβαση» λόγω ταχύτητας έκδοσης των συντάξεων; Δεν έχουν ακούσει ότι η νέα δομή του στρατού και ο χρόνος θητείας μηδένισε το κοντέρ, του συνήθους ρουσφετιού που ήταν η τακτοποίηση της μετάθεσης του κανακάρη μας; Δεν γνωρίζουν ότι η ψηφιοποίηση και η λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε εξαφάνισε το φαινόμενο του δίδυμου του καλού και κακού εφοριακού;

Έχουν γίνει βήματα από αυτήν την Κυβέρνηση και πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Χρειάζονται βαθιές τομές και στο Πολιτικό Σύστημα και στη Δημόσια Διοίκηση. Αν σ΄αυτό υπάρχει συμφωνία, τότε μία είναι η λύση. Να υπάρχουν συναινέσεις σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αυτό θέλουν οι πολίτες. Δεν αντέχουν πια την αίσθηση ότι όλα γίνονται για να επιφέρουν τα αδύναμα κόμματα της Αντιπολίτευσης και εξωπολιτικοί παράγοντες ένα πλήγμα και μόνο στην Κυβέρνηση και όχι για την βελτίωση της ζωής τους και τον εκσυγχρονισμού της χώρας.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).