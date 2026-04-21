«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Aς μην γελιόμαστε. Ο κύκλος της τοξικότητας μόλις τώρα ξεκίνησε και οι δικογραφίες ήταν μόνο η αφορμή. Η ουσία βρίσκεται στις μετρήσεις κοινής γνώμης του Μαρτίου, όπου η Κυβέρνηση φάνηκε να ενισχύεται και η ΝΔ να ανεβαίνει 2%-2.5%. Φαινόταν ότι έπρεπε πάση θυσία να ανακοπεί αυτή η πορεία και όταν πολιτικά έχει φανεί αδύνατο ακόμα και στις χειρότερες στιγμές της Κυβέρνησης, η μέθοδος είναι γνωστή από παλιά. Η επίκληση θεμάτων ηθικής.

Έτσι οι νέες δικογραφίες ήρθαν την κατάλληλη στιγμή. Δεν υπονοώ κάτι για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, αντίθετα είναι βαθύ λάθος κάθε συνωμοτική τοποθέτηση. Ωστόσο, προκαλεί και εντύπωση η θεώρηση ως «παρέμβαση στην Δικαιοσύνη» δύο αυτονόητων επισημάνσεων: Η πρώτη είναι η θεώρηση ως φυσιολογικής η διερεύνηση ενός θέματος, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έρχεται με δικογραφίες σπαστές ανά διαστήματα και μάλιστα να διαρρέεται το περιεχόμενό τους.

Η δεύτερη είναι ότι καλό είναι οι όποιες κατηγορίες να διερευνηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Από που ως που αυτές οι επισημάνσεις συνιστούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη; Έχει δε αξία ότι πολλοί από αυτούς που λένε αντίστοιχα συνθήματα, αντιμετωπίζουν τη Δικαιοσύνη αλά καρτ. Την ίδια στιγμή που θεοποιούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατακρεουργούν τον Άρειο Πάγο και κάθε απόφαση Δικαστηρίου που δεν αρέσει. Μάλλον, οφείλεται στη θέληση να αιωρείται σκόνη όσον το δυνατόν περισσότερο, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι για να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών.

Η τοξικότητα θα συνεχιστεί, ο δημόσιος διάλογος θα απαξιώσει κάθε έννοια πολιτικής συζήτησης. Το ερώτημα είναι γιατί δείχνει αυτόν τον εκνευρισμό η Κυβέρνηση. Γιατί χρειαζόταν όλη αυτή η συζήτηση π.χ για τον κ. Λαζαρίδη, ενώ ήταν οφθαλμοφανές ότι της δημιουργεί πια ζημιά δυσανάλογα αντίθετη από την αξία ενός θέματος που εξελίχτηκε πριν από 17 χρόνια και επί δύο άλλων Πρωθυπουργών; Το θέμα έπρεπε να κλείσει μέσα σε λίγες ώρες. Τέτοιες ώρες οι ομάδες βάζουν την μπάλα και παίζουν σοβαρά.

Δεν καθυστερούν ούτε αυτοταλαιπωρούνται, όπως στην περίπτωση της άρσης ασυλίας των βουλευτών. Προς τι όλη αυτή η συζήτηση για το αν κάποιοι ψηφίσουν ή όχι την άρση ασυλίας και μάλιστα την στιγμή που το έχουν ζητήσει οι ίδιοι; Μονόδρομος είναι. Όπως και η καλύτερη απάντηση σ' όλους αυτούς που τους έχουν κηρύξει ήδη ενόχους, είναι να ελεγχθούν και να κριθούν οι περισσότερες υποθέσεις για παράδειγμα, ότι πρέπει να αρχειοθετηθούν. Τότε τι θα λένε όλοι οι σήμερα καταγγέλλοντας ;

Σε ώρες που σου επιτίθενται δέκα κόμματα ενώ έρχονται και άλλα δύο - τρία, διάφορα Κέντρα, όλα αυτά θυμίζουν συζητήσεις σε Όμιλο Προβληματισμού. Συγγνώμη, αλλά δεν συνιστά στρατηγική για κόμμα που προηγείται ακόμα 13%-14% μετά από όσα έχουν συμβεί και μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης. Οι μάχες χρειάζονται μαχητές.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).