«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Η δίκη για τα Τέμπη αρχίζει πάλι σήμερα και φαντάζομαι ότι ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν οι ίδιες αρρυθμίες. Ασφαλώς θέλει συναίνεση από όλους, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Είναι συγκεκριμένοι όσοι γονάτισαν τον ανακριτή σε κριτική, αιτήσεις εξαίρεσης και μηνύσεις.

Οι ίδιοι μας γέμισαν συνειδητά ψέματα για το παράνομο φορτίο και το ξυλόλιο αξιοποιώντας δήθεν τεχνοκράτες, όπως πολύ αποκαλυπτικά έχει περιγράψει το προεχόμενο συζητήσεων ο κ. Πλακιάς. Συνέχισαν με την απεργία πείνας που παρά την έγκριση εκταφής, δεν έχουν προχωρήσει και μας ενημερώνουν ότι ως συνήθως η Δικαιοσύνη φταίει.

Μετά δεν άρεσε η έδρα της δίκης να είναι η Λάρισα, δεν τους έκαναν οι δικαστές, κατέλαβαν δικαστήριο και όταν τα όργανα της Δικαιοσύνης υπερασπίζονταν με ανακοινώσεις τους το έργο τους καθυβρίζονταν και χαρακτηρίζονταν «στημένοι».

Δεν παρέλειπαν δε να επαναλαμβάνουν ότι έτσι κι αλλιώς δεν έχουν την όποια εμπιστοσύνη στη δικαστική απόφαση. Αυτοί πρέπει να αποκαλυφθούν και να φανεί η εχθροπάθειά τους, να αντιμετωπιστεί η όποια ακτιβίστικη παρέμβασή τους σκληρά από την έδρα.

Γι' αυτό όλα σήμερα πρέπει να είναι διαφορετικά. Γιατί δεν πρέπει να αφεθεί κανένα περιθώριο παραπλάνησης της κοινωνίας, ούτε να δοθεί άλλος χώρος για να φτιάξουν κάποιοι καριέρες χτυπώντας τη Δικαιοσύνη, άρα και τη Δημοκρατία.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).