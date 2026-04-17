«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή δεν προσέφερε κάτι νέο, οι ομιλίες των ηγετών ήταν μια επανάληψη των ίδιων που έχουν ακουστεί κατ΄επανάληψη σε σειρά αντίστοιχων συζητήσεων ή και συνεντεύξεις, φανερή δε η αγωνία να βρεθούν κατάλληλες ατάκες, ή πιο σκληροί χαρακτηρισμοί προς εντυπωσιασμό. Άντε πάλι για παρακράτος, συγκαλύψεις και μπαζώματα, διεφθαρμένη και επικίνδυνη Κυβέρνηση.

Δεν είναι Πολιτική η αναγόρευση του Ντίλαν ή οι τελευταίες δικογραφίες που μπορεί να μην οδηγήσουν και σε καμία καταδίκη σε σημαίες της Αντιπολίτευσης. Δεν είναι πολιτική να ζητάς πρόωρες εκλογές όταν αυτή η « παλιοκυβέρνηση» προηγείται του δεύτερου κόμματος με double score ή να ζητάς να κατατεθεί πρόταση μομφής και να ζητάς να φύγει η Κυβέρνηση όταν βρίσκεσαι στο 3%-4%. Πρόκειται δε για παράνοια και πολιτική αγραμματοσύνη, όταν διαβάζεις τα μηνύματα από τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ουγγαρία ως μήνυμα για την Ελλάδα.

Έχει επισημανθεί πολλές φορές και έχει αποδειχθεί από δεκάδες δημοσκοπήσεις. Όσο τα κόμματα της Αντιπολίτευσης δεν μιλάνε για το παρόν και το μέλλον, με προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας, αλλά αυτοεπαναλαμβάνονται διαγκωνιζόμενα σε επιθετικότητα και λογοπαίγνια, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.

Η πολιτική τράπουλα θα βρίσκεται στα χέρια του Κ. Μητσοτάκη και οι δικές τους βελόνες θα μένουν ουσιαστικά ακίνητες ή θα δείξουν προς τα κάτω, ενώ για κάποιους θα δείξουν ακόμα και προς έξοδο από τη Βουλή. Θα καταλάβουν δε τα όριά τους, όταν θα εμφανιστούν και θα μετρούνται τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Α. Τσίπρα. Γιατί το ηγετικό έλλειμμα στην Αντιπολίτευση είναι τόσο φανερό, που οι πολίτες που δεν θέλουν Μητσοτάκη, θα αναζητήσουν πιθανά αλλού λύση. Το αναλογίζονται αυτό ή τους αρκεί απλά να φθείρουν τον Κ. Μητσοτάκη;

Το θέμα είναι ακριβώς επομένως τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης απέναντι στα καίρια προβλήματα της κοινωνίας και των πολιτών που σήμερα ανησυχούν από τον Πόλεμο και την κρίσιμη κατάσταση που δημιουργείται στην Παγκόσμια Οικονομία και επομένως στη ζωή τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραβλέπεται η ανάγκη μέτρων, βαθιών αλλαγών για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς. Χωρίς να έχει την παραμικρή ψευδαίσθηση: Θα επιστρατευτεί κάθε τρόπος, κάθε μέθοδος για να χτυπηθεί ανελέητα στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές για να φθαρεί ο Κ. Μητσοτάκης, ώστε οι ηττημένοι να μπορούν να στηρίξουν τα επόμενα σχέδια στην πτώση των ποσοστών της ΝΔ που αυτό και μόνο επιδιώκουν.

Ας μην γελιέται κανείς. Η τοξικότητα θα είναι παρούσα και θα ενταθεί. Αν κάτι πρέπει να απασχολεί είναι ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ο ανορθολογισμός, γιατί όπως γράφει ο Αρκάς «ο ανορθολογισμός γεννάει τέρατα με αυτοπεποίθηση».

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).