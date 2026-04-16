«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Σήμερα έχει προγραμματιστεί μια πολύ σοβαρή συζήτηση στη Βουλή, για το Κράτος Δικαίου. Θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για την Κυβέρνηση αλλά και όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν εμπεριστατωμένα, θεσμικά, παρουσιάζοντας τις συνολικές εκτιμήσεις, αλλά και τις αλλαγές που προτείνουν για τη βελτίωση που χρειάζεται.

Όνειρα απατηλά. Δυστυχώς, οι διαρροές των επιτελείων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης δείχνουν ότι προσέρχονται όχι έστω με διάθεση για σκληρή κριτική και θέτοντας τα ζητήματα που θεωρούν κρίσιμα, αλλά με πρόθεση να πυροβολήσουν, να ακολουθήσουν την τακτική της αυξανόμενης έντασης και να επιτεθούν δίχως όρια προσωπικά στον πρωθυπουργό, γιατί αυτόν θέλουν να φθείρουν. Δεν πρέπει εν ολίγοις να περιμένει κάποιος μια πολιτικά ουσιαστική συζήτηση.

Άλλωστε η Ελλάδα ήδη από πολιτικούς και όχι μόνο κύκλους, παρουσιάζεται σαν χώρα σχεδόν ημιδικτατορική, ο Κ. Μητσοτάκης κάτι μεταξύ Όρμπαν και Δον Κορλεόνε με ολίγον άρωμα Νίξον και η Κυβέρνηση ως εγκληματική οργάνωση που έχει οργανώσει και παρακράτος. Τι να περιμένεις επομένως;

Πιστεύει κανείς όμως, ότι αυτή είναι η Ελλάδα του 2026; Παρά τα όποια προβλήματα δεν είναι αυτή η εικόνα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση για την κατάσταση της Δημοκρατίας στον κόσμο του Economist που στηρίζεται σε 60 διαφορετικούς δείκτες, η Ελλάδα είναι μία από τις 26 πλήρεις Δημοκρατίες σ' όλο τον πλανήτη για τρίτη συνεχή χρονιά. Μάλιστα σ' αυτή την κατηγορία εντάχθηκε για πρώτη φορά το 2023, επί αυτής της «άθλιας Κυβέρνησης».

Ταυτόχρονα Εκθέσεις της Κομισιόν αλλά και του ΟΟΣΑ αναδεικνύουν σημαντικά βήματα της χώρας όσον αφορά στο Κράτος Δικαίου την τελευταία δεκαετία, με ειδικές επισημάνσεις στις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, στην ψηφιοποίηση των δικαστηρίων, στην ποιότητα της Δικαιοσύνης, στη βελτίωση θεσμών κατά της διαφθοράς, σημειώνοντας προβλήματα όπως αργή απονομή δικαιοσύνης, προβλήματα διαφάνειας, χαμηλή εμπιστοσύνη των πολιτών στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Δεν είναι λοιπόν η εικόνα της χώρας όπως παρουσιάζεται και όταν επενδύεις πολιτικά σε κάτι που δεν υπάρχει, απλά δεν κερδίζεις.

Πιο πιθανό είναι να κερδίζει ο Κ. Μητσοτάκης αν και ο ίδιος βέβαια ακολουθήσει την κατάλληλη τακτική αντεπίθεσης. Αυτό δεν παρακολουθούμε άλλωστε επί επτά χρόνια; Ασφαλώς δεν λείπουν τα προβλήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση, πλήρη διαφάνεια, τολμηρές αλλαγές, αλλά αυτά δεν λύνονται με καταγγελίες, διαγκωνισμό χαρακτηρισμών, ανούσιες επιθέσεις, ανακάλυψη παντού σκανδάλων, τοξικότητα και πριν απ΄ όλα οι κίνδυνοι για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών από τις παρενέργειες του Πολέμου.

Μακάρι να διαψευστούμε για την πρόβλεψη για την ποιότητα της σημερινής συζήτησης. Δεν το βλέπω όμως……

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).