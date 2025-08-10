Το φιλόδοξο σχέδιο δημοσιονομικής επέκτασης της Γερμανίας αρχίζει να παίρνει μορφή, αλλά οι αναλυτές της UBS προειδοποιούν ότι ο ρυθμός υλοποίησής του ενδέχεται να είναι πιο αργός από ό,τι προβλέπουν οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, το πακέτο υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 11,6% του ΑΕΠ για τα επόμενα 12 χρόνια, και η αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου.

«Μετά την ανακοίνωση και την επακόλουθη ψήφιση του πακέτου την άνοιξη, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην υλοποίησή του», ανέφερε η UBS.

Τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2025 και το 2026 υποδηλώνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, απότομη αύξηση των κρατικών επενδύσεων.

«Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και ειδικά ταμεία... προβλέπεται να αυξηθούν από 2% του ΑΕΠ το 2024 σε 2,6% το 2025 και περαιτέρω σε 2,8% το 2026», σημείωσαν οι αναλυτές.

Ωστόσο, η UBS εξέφρασε αμφιβολίες ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν τόσο γρήγορα. «Ο προϋπολογισμός για το 2025 θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο μόνο τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας μόλις 3 μήνες για την εφαρμογή μιας σημαντικής αύξησης», έγραψαν, προσθέτοντας ότι «μια μεγάλη αύξηση φέτος μας φαίνεται υπερβολικά φιλόδοξη».

Η UBS υπογράμμισε επίσης το ιστορικό της Γερμανίας όσον αφορά την υποαπόδοση των δαπανών. «Τα τελευταία χρόνια, οι πραγματικές επενδύσεις αποδείχθηκαν συχνά χαμηλότερες από τις αρχικά προγραμματισμένες», ανέφεραν, επικαλούμενοι έλλειμμα 20% το 2024.

Συνδυάζοντας τις δαπάνες για υποδομές και άμυνα, η UBS αναμένει δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας ύψους 0,7% του ΑΕΠ το 2026 και 0,8% το 2027, τα οποία θα συμβάλουν κατά περίπου 55 μονάδες βάσης και 65 μονάδες βάσης στην αύξηση του ΑΕΠ, αντίστοιχα.

Ενώ τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τόνωσης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ στο 1,9% έως το 2027, η UBS ανέφερε ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις εξαρτώνται από ευρύτερες μεταρρυθμίσεις.

«Ο αντίκτυπος στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης είναι πιο αβέβαιος και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», κατέληξαν οι αναλυτές.