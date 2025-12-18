ΤτΕ: Στα 13,9 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο τέλος Νοεμβρίου

Πρωτογενές πλεόνασμα 13,9 δισ. ευρώ κατέγραψε ο Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου έναντι 7,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή αντανακλά καταρχάς την αύξηση του πλεονάσματος του Τακτικού Προϋπολογισμού στα 11 δισ. ευρώ από 6 δισ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 66,2 δισ. ευρώ από 61,3 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν πολύ λιγότερο, στα 56,2 δισ. ευρώ, έναντι 54,1 δισ. ευρώ πέρυσι.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 6,449 δισ.. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5,721 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.