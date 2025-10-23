ΤτΕ: Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι servicers ενόψει ΗΡΑΚΛΗΣ

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιδόσεις που έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής οι εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια ενόψει μάλιστα και των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί μέσω του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους περίπου 17 δις. ευρώ κρούει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι εταιρείες αυτές έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ρυθμίσουν περίπου μόνο ένα στα τέσσερα δάνεια που διαχειρίζονται.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2025 αφορούν το 23,4% του συνολικού χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση για λογαριασμό των αγοραστών πιστώσεων.

Το γεγονός αυτό όπως επισημαίνεται και στην Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα «συνιστά πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες αυτές» καθώς μεταξύ άλλων θα πρέπει να επιτύχουν τους στόχους ανάκτησης που έχουν τεθεί βάσει του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων "Ηρακλής".

Η συνολική αξία των κόκκινων δανείων (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) που διαχερίζονται οι εν λόγω εταιρείες για λογαριασμό των αγοραστών πιστώσεων (των περίφημων funds) αυξήθηκε κατά 10,1 δισεκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 81,6 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανάληψης νέων δανείων προς διαχείριση. Το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω ανοιγμάτων αφορά το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (48,8%), ενώ ακολουθεί το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (31,2%) και, τέλος, το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (20,0%),

Το πρώτο εξάμηνο 2025 οι αποπληρωμές, ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και διαγραφές ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισεκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι αποπληρωμές ανοιγμάτων ανήλθαν σε 1,1 δισεκ. ευρώ, οι ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων σε 0,5 δισεκ. ευρώ και οι διαγραφές ανοιγμάτων σε 0,2 δισεκ. ευρώ.

Όσον αφορά στις ρυθμίσεις σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΤτΕ το μεγαλύτερο ποσοστό των ρυθμισμένων ανοιγμάτων αποτελούν οι λύσεις οριστικής διευθέτησης (58,2%) και ακολουθούν οι μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (37,2%) και οι βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (4,7 %) . Τα ποσοστά αυτά για το πρώτο εξάμηνο του 2025 εξακολουθούν να καταγράφουν αύξηση των οριστικών διευθετήσεων σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2024 (55,7%) και μείωση των λύσεων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων (38,6% και 5,7% το 2024 αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι, με στοιχεία Ιουνίου 2025, το υπόλοιπο των ρυθμισμένων ανοιγμάτων στα οποία εφαρμόστηκαν λύσεις οριστικής διευθέτησης ανήλθε σε 11,1 δισεκ. ευρώ (από 10 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2024), ενώ τα αντίστοιχα υπόλοιπα για τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις ήταν 7,1 δισεκ. ευρώ και για τις βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις 0,9 δισεκ. ευρώ (από 6,9 και 1,0 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα το τέλος του 2024).

Το μεγαλύτερο ποσοστό (50,1%) των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων αφορά λύσεις κεφαλαιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ οι πιο συνήθεις τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων είναι η μερική διαγραφή οφειλής, ο διαχωρισμός οφειλής και η παράταση διάρκειας, με ποσοστά 41,6%, 27,1% και 23,3% αντίστοιχα.