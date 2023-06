Τουρκία: Στο 15% αύξησε τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα - «Βυθίζεται» η λίρα

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων κατά 6,5 μ.β. από το 8,5% στο 15% στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αύξησης του πληθωρισμού.

«Η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να εδραιωθεί το συντομότερο δυνατό ο αποπληθωρισμός, να εδραιωθούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό και να ελεγχθεί η επιδείνωση της συμπεριφοράς των τιμών» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα απλοποιήσει το υφιστάμενο μικρο- και μακροπροληπτικό πλαίσιο με τρόπο που θα αυξήσει τη λειτουργικότητα των μηχανισμών της αγοράς και θα ενισχύσει τη μακροοικονομική χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Παράλληλα, αναφέρεται πως μακροπρόθεσμος στόχος είναι να φτάσει ο πληθωρισμός στο 5% και δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα νομισματικής σύσφιξης για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σε νέο χαμηλό ρεκόρ έναντι του δολαρίου μετά την αύξηση του επιτοκίου από 8,5% σε 15%.

Το δολάριο σημείωσε άνοδο 2,87% έναντι της λίρας και διαμορφώθηκε στα 24,24050.

Το ευρώ σημείωσε επίσης άνοδο σε σχέση με το τουρκικό νόμισμα, κερδίζοντας 2,54% έναντι της λίρας στα 26,53621.

Τα κρατικά ομόλογα της Τουρκίας σε δολάρια σημείωσαν πτώση άνω του 1 σεντ, ενώ τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης αυξήθηκαν μετά την απόφαση. Ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης της χώρας σημείωσε άνοδο 1,5%.

Lira extends losses to over 2.5% as Turkey's central bank vows gradual rate increases after its smaller-than-forecast hike https://t.co/dsY4Q9Ao82 pic.twitter.com/GRNyFbUFvh