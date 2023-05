Τουρκία: Βουτιά 9 δισ. στα διεθνή συναλλαγματικά διαθέσιμα μέσα σε μία εβδομάδα

Την ώρα που όλοι είναι επικεντρωμένοι στα ποσοστά των τριών πρώτων κομμάτων στην Τουρκία για να μαντέψουν τα ποσοστά του β' γύρου, υπάρχουν κάποια άλλα νούμερα που θα αποδειχθούν πολύ πιο κρίσιμα για το μέλλον της γείτονος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, που επισημαίνονται από επενδυτές, τα καθαρά διεθνή αποθέματα της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας ήταν μόλις 2,3 δισ. δολάρια στις 12 Μαΐου 2023.

«Μπούμ! Τα ακαθάριστα διεθνή συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τουρκίας μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 9 δισ. δολάρια μέσα σε μια εβδομάδα, τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα πλησίασαν το μηδέν και τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα χωρίς swap πλησίασαν σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ στα -58 δισ. δολάρια ΗΠΑ.», αναφέρει ο Εμρέ Ακσακμάκ, επενδυτής στις αναδυόμενες αγορές και ανώτατος σύμβουλος της EastCapital.

