Τ. Γαϊτάνης: Στηρίζουμε την ερευνητική δραστηριότητα πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με γενναίες φοροαπαλλαγές

Το τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και το τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης επισκέφτηκε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης, μαζί με τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστα Βλάση.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της γενικής γραμματείας, τον κ. Γαϊτάνη και τον κ. Βλάση, υποδέχτηκε το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κα. Μιχαλοπούλου, η οποία μαζί με τους προέδρους των δύο τμημάτων και άλλα μέλη ΔΕΠ, τους ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις των τμημάτων και τους ενημέρωσαν για όλες τις δράσεις και τα ερευνητικά προγράμματα που αναπτύσσονται εκεί.

Σημειώνεται ότι το τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας είναι το μοναδικό τμήμα Γεωπονίας με κατεύθυνση και εξειδίκευση στην αμπελουργία και οινολογία, ενώ το τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας προωθεί καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους, με την βοήθεια των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Ο κ. Γαϊτάνης, δήλωσε: «Η πόλη της Δράμας συνδυάζει την πλούσια ιστορία και την φυσική ομορφιά και αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας γύρω από τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον.

Οι τεχνολογίες και οι πρακτικές που αναπτύσσονται στα δύο τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που στεγάζονται εδώ, προωθούν τεχνολογίες και λύσεις που ενισχύουν τον αγροτο-διατροφικό τομέα, συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και φυσικά δημιουργούν Καινοτομία προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας μας.

Ως ΓΓΕΚ, αναγνωρίζουμε την σημαντική προσπάθεια τους, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ερευνητική δραστηριότητα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων από άκρη σε άκρη της χώρας».

Κατά την επίσκεψή του στο Επιμελητήριο Δράμας, ο γενικός γραμματέας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τα μέλη του επιμελητηρίου για τις γενναίες φοροαπαλλαγές που δικαιούνται οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και καινοτομία και πλέον φτάνουν από 200% έως 315%.

Όπως σημείωσε: «Οι φορολογικές απαλλαγές αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο της Κυβέρνησής μας και έχουν πολύ μεγάλη σημασία για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, αλλά και μεγάλες. Γιατί περισσότερη έρευνα και καινοτομία, σημαίνει περισσότερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις, σημαίνει περισσότερες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Γιατί η καινοτομία είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους».