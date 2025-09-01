Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βίλες, θυρίδες και offshore

Ανοίγουν μαζικά οι φάκελοι μεγάλου πλούτου στην Εφορία, με «σπινθήρα» καταγγελίες που φτάνουν σωρηδόν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ακόμη και από... στενούς συγγενείς, πρώην συζύγους και απολυμένους υπαλλήλους. Η ειδική υπηρεσία «Καταγγελίες Πολιτών» έχει δεχθεί ήδη πάνω από 40.000 καταγγελίες, πολλές εκ των οποίων αφορούν σοβαρές υποθέσεις αδήλωτης περιουσίας, πολυτελούς διαβίωσης και ύποπτων οικονομικών συναλλαγών.

Στο στόχαστρο βρίσκονται επαύλεις, offshore εταιρείες, τραπεζικές θυρίδες, πολυτελή αυτοκίνητα και εικονικά τιμολόγια, καθώς αρκετοί καταγγέλλοντες φέρονται να γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις εκ των έσω. Δεν είναι σπάνιο, μάλιστα, να προέρχονται από πρώην στελέχη επιχειρήσεων, απολυμένους συνεργάτες ή ακόμη και μέλη της οικογένειας των υπόπτων.

Πώς βαθμολογούνται οι καταγγελίες

Κάθε καταγγελία που υποβάλλεται ψηφιακά στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δεν μένει αναξιοποίητη. Αντίθετα, περνά από σύστημα αξιολόγησης που βαθμολογεί την πληροφορία σε κλίμακα από 0 έως 4:

0 : Ανεπαρκής ή αδιάφορη – Αρχειοθετείται

1 : Πληροφορία μικρής σημασίας

2 : Χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

3 : Σημαντική πληροφορία – Επιβάλλεται έλεγχος

4: Πολύ σοβαρή υπόθεση – Άμεση παρέμβαση

Η κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται αυτόματα και κάθε υπόθεση διοχετεύεται στην αρμόδια υπηρεσία, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις που διαχειρίζεται το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.), στο οποίο έχει συσταθεί και τριμελής επιτροπή αξιολόγησης καταγγελιών.

Έλεγχοι σε βάθος με ψηφιακά εργαλεία

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, πάνω από 6.000 νέες καταγγελίες έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς εκτεταμένων φορολογικών ελέγχων. Σε τουλάχιστον 21 σοβαρές υποθέσεις έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης, καθώς εντοπίστηκαν δαιδαλώδεις διαδρομές μαύρου χρήματος, περιουσίες που αποκρύφτηκαν, offshore εταιρείες και τιμολόγια-«μαϊμού».

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, διασταυρώσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς, δηλώσεις περιουσίας και εισοδήματος, ενώ οι συνεργασίες με την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή Κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν ενισχυθεί.

Το επόμενο βήμα: Επιστροφή και ποινές

Πάντως, κυβερνητικά στελέχη έχουν δεσμευτεί ότι τα παράνομα καταβληθέντα ποσά θα ανακτηθούν, καθώς ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι πρώτες κινήσεις για την επιστροφή χρημάτων στο Δημόσιο.

Παράλληλα, η Αρχή Κατά του Ξεπλύματος θα αναλύσει συναλλαγές έως και δέκα ετών για να εντοπίσει την πηγή και την κατάληξη ύποπτων ποσών, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο και για ποινικές διώξεις σε πρόσωπα με ... γεμάτους λογαριασμούς.