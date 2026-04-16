Στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα -εναρμονισμένος με τις τιμές της ΕΕ- σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Τον Φεβρουάριο και προ της έναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει «εκτοξεύσει» τις ενεργειακές τιμές ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,1%, όπως και τον Μάρτιο του 2025.

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6%, έναντι 1,9% τον Φεβρουάριο και έναντι 2,5% στην προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat για τον Μάρτιο.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,3%.

Και ο γενικός και ο δομικός πληθωρισμός βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% από 2,1% τον Φεβρουάριο.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (1%), την Τσεχία, την Κύπρο και τη Σουηδία (όλα 1,5%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9%), την Κροατία (4,6%) και τη Λιθουανία (4,4%).

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε είκοσι τρία.

Ανά κλάδους της οικονομίας, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις υπηρεσίες (+1,49 ποσοστιαίες μονάδες), στην ενέργεια (+0,48 ποσοστιαίες μονάδες), στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (+0,45 ποσοστιαίες μονάδες) και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,13 ποσοστιαίες μονάδες).