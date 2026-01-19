Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ενόψει της πρώτης συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του, η οποία ξεκινά σήμερα το μεσημέρι. Η επίσημη «πρώτη» του νέου προέδρου της Ευρωομάδας δεν έχει τυπικό χαρακτήρα, καθώς η ατζέντα περιλαμβάνει μια σειρά από ζητήματα υψηλής πολιτικής και οικονομικής σημασίας, σε μια συγκυρία αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωζώνη.

Στο τραπέζι των υπουργών Οικονομικών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κρατών-μελών, η πορεία των οικονομιών της Ευρωζώνης ενόψει του 2026, αλλά και η ιδιαίτερα κρίσιμη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται για μια διαδικασία χωρίς προηγούμενο, καθώς για πρώτη φορά κατατίθενται έξι υποψηφιότητες για τη θέση που σήμερα κατέχει ο Ισπανός Λουίς ντε Γκίντος.

Παράλληλα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, στην ατζέντα του Eurogroup έχει προστεθεί και το ζήτημα της Γροιλανδίας, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επιβολής πρόσθετων δασμών ύψους 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Αν και το θέμα δεν περιλαμβάνεται επισήμως στην ημερήσια διάταξη, αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης και να αποτελέσει αντικείμενο εκτενέστερης ανταλλαγής απόψεων στην αυριανή συνεδρίαση του Ecofin.

Το «καμπανάκι» της έναρξης και η ενισχυμένη εκπροσώπηση της Ελλάδας

Περί τις 15:30 ώρα Ελλάδος, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναμένεται να προχωρήσει σε δηλώσεις κατά την άφιξή του στο κτήριο των συνεδριάσεων, στο καθιερωμένο «doorstep», σκιαγραφώντας το πλαίσιο και τις βασικές προτεραιότητες της συνεδρίασης. Λίγο πριν τις 16:00, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα βρίσκονται ήδη στην αίθουσα, όπου, μετά από σύντομο κύκλο χαιρετισμών και φωτογραφήσεων, ο Έλληνας υπουργός θα καθίσει στην έδρα του προέδρου και θα σημάνει την έναρξη της συνεδρίασης με το παραδοσιακό καμπανάκι.

Σημειώνεται ότι από εδώ και στο εξής η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση στο Eurogroup, καθώς τη χώρα θα εκπροσωπεί και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, γεγονός που ενισχύει θεσμικά την ελληνική παρουσία στα ευρωπαϊκά όργανα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, και περίπου στις 19:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται η καθιερωμένη κοινή συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο επικεφαλής του ESM, Πιερ Γκραμένια, θα παρουσιάσουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Κεντρικό και πλέον σύνθετο θέμα της συνεδρίασης είναι η επιλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για τη θέση έχουν κατατεθεί έξι υποψηφιότητες από διαφορετικά κράτη-μέλη της ευρωζώνης: από την Πορτογαλία, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία και την Κροατία.

Ο υποψήφιος που θα επικρατήσει θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του συνολικού πληθυσμού. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς δεν υπάρχει προκαθορισμένη συναίνεση, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Βουλγαρία, ελλείμματα και G7 στην ατζέντα

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η πορεία ένταξης της Βουλγαρίας στο ευρώ από την 1η Φεβρουαρίου 2026, σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας για τη χώρα. Μάλιστα, το βράδυ της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση στο νέο γραφείο του Έλληνα υπουργού στο κτήριο Justus Lipsius, με αφορμή τη διαδικασία ένταξης της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη.

Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Ευρωομάδας για το 2026, σε ένα περιβάλλον όπου οι συνολικές δημοσιονομικές επιδόσεις κρίνονται ικανοποιητικές, αλλά μεγάλες οικονομίες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, καλούνται να αντιμετωπίσουν πιέσεις για τη μείωση των ελλειμμάτων τους.

Τέλος, στην ατζέντα περιλαμβάνεται και ο απολογισμός του έργου των G7, ο οποίος θα παρουσιαστεί από τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, με έμφαση στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές προκλήσεις.